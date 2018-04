Condividi | Red 16:02 Due giorni, sabato 28 e domenica 29 aprile, in cui le famiglie ed i visitatori saranno coinvolti in diverse discipline sportive negli spazi verdi di Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte Sport e famiglie nel sesto week-end di Emozioni di primavera



ALGHERO - Sarà un week-end all'insegna dello sport e delle famiglie il sesto appuntamento di Emozioni di primavera. Due giorni, sabato 28 e domenica 29 aprile, in cui le famiglie ed i visitatori saranno coinvolti in diverse discipline sportive negli spazi verdi di Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte. Grazie alla collaborazione con l'Ufficio Politiche familiari del Comune di Alghero e dell'associazione Bimbi che passione nell’intero fine settimana, dalle 10 alle 17, si terrà la manifestazione “As-Saggi di sport” . Si tratta di un evento di promozione sportiva, che vedrà il coinvolgimento di circa una ventina di associazioni sportive, che occuperanno gli spazi del giardino interno e del parcheggio di Casa Gioiosa, per la realizzazione di lezioni gratuite e prove aperte al pubblico, oltre che saggi ed esibizioni delle loro discipline. L’ingresso è gratuito.



A partire dalle 18, è prevista la sfilata “Primavera in moda”, a cura di alcune sartorie del nord Sardegna con la partecipazione di otto stilisti ed altrettante modelle, il tutto, sotto i riflettori e completo di servizio televisivo e fotografico per la documentazione dell’evento. Per partecipare alla sfilata, è previsto un piccolo ticket di ingresso di 3euro. Inoltre, in entrambe le giornate, sarà presente la Mostra mercato, con la partecipazione delle aziende certificate concessionarie del marchio di qualità ambientale. Inoltre, nella spiaggetta di Tramariglio, è prevista la Maratona del Parco di Porto Conte in kayak, a cura del Circolo Amici del mare di Fertilia.



Ina fine, è prevista l'escursione sulle falesie di Punta Giglio curata dalla coop.Exploralghero, che potrà essere prenotata telefonando al numero 331/3400862. Intanto, va segnalato il grande successo della festa patronale di San Marco, svoltasi ieri (mercoledì), con la presenza degli stand delle aziende certificate del Parco di Porto Conte. Commenti ALGHERO - Sarà un week-end all'insegna dello sport e delle famiglie il sesto appuntamento di Emozioni di primavera. Due giorni, sabato 28 e domenica 29 aprile, in cui le famiglie ed i visitatori saranno coinvolti in diverse discipline sportive negli spazi verdi di Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte. Grazie alla collaborazione con l'Ufficio Politiche familiari del Comune di Alghero e dell'associazione Bimbi che passione nell’intero fine settimana, dalle 10 alle 17, si terrà la manifestazione “As-Saggi di sport” . Si tratta di un evento di promozione sportiva, che vedrà il coinvolgimento di circa una ventina di associazioni sportive, che occuperanno gli spazi del giardino interno e del parcheggio di Casa Gioiosa, per la realizzazione di lezioni gratuite e prove aperte al pubblico, oltre che saggi ed esibizioni delle loro discipline. L’ingresso è gratuito.A partire dalle 18, è prevista la sfilata “Primavera in moda”, a cura di alcune sartorie del nord Sardegna con la partecipazione di otto stilisti ed altrettante modelle, il tutto, sotto i riflettori e completo di servizio televisivo e fotografico per la documentazione dell’evento. Per partecipare alla sfilata, è previsto un piccolo ticket di ingresso di 3euro. Inoltre, in entrambe le giornate, sarà presente la Mostra mercato, con la partecipazione delle aziende certificate concessionarie del marchio di qualità ambientale. Inoltre, nella spiaggetta di Tramariglio, è prevista la Maratona del Parco di Porto Conte in kayak, a cura del Circolo Amici del mare di Fertilia.Ina fine, è prevista l'escursione sulle falesie di Punta Giglio curata dalla coop.Exploralghero, che potrà essere prenotata telefonando al numero 331/3400862. Intanto, va segnalato il grande successo della festa patronale di San Marco, svoltasi ieri (mercoledì), con la presenza degli stand delle aziende certificate del Parco di Porto Conte.