Narami Logudoro: cultura, prodotti e sapori del Logudoro ad Alghero

ALGHERO - Domenica 29 aprile, l’azienda agrituristica Sa Mandra presenterà la prima giornata dell’edizione 2018 di “Nàrami: cultura, prodotti e sapori di Sardegna”, un progetto dedicato alla valorizzazione delle eccellenze storiche, gastronomiche, artigianali e produttive dell’Isola e delle loro zone di provenienza. “Nàrami”, dal sardo “dimmi, raccontami”, è un format ideato da Sa Mandra, costituito da una serie di eventi dedicati ognuno ad una diversa area della Sardegna, organizzati in collaborazione con produttori, artigiani e rappresentanti dei territori. Gli appuntamenti ruoteranno attorno al concetto di descrizione e racconto ed ogni evento rappresenterà una “mini-expo” ospitata all’interno del giardino dell’azienda. Il primo appuntamento sarà dedicato alla zona del Logudoro, una regione di grande tradizione e cultura. Partecipare a Narami Logudoro darà la possibilità di immergersi nei prodotti tipici, sapori e tradizioni di quest’area.



Sarà possibile vedere le esposizioni di artigiani, mastri pellai, fabbri e scalpellini, assistere alla lavorazione tradizionale dei ricami, vedere le opere di artisti del luogo, partecipare a laboratori dedicati alle tecniche di lavorazione del pane, della pasta, del formaggio e di tanti altri prodotti, approfondire l’utilizzo delle piante spontanee ed erbe aromatiche e la preparazione di tisane, vedere delle esposizioni di coltelli artigianali e tanto altro. Si potranno degustare i sapori di un intero territorio, dai salumi alle confetture, vedere delle rappresentazioni musicali e gli abiti tipici, visitare lo storico museo dell’Azienda Sa Mandra rilassandosi all’interno di un grande giardino, pronto per accogliere tutti.



Tra le aziende partecipanti, figurano il coltellaio Massimo Manca Luxury Knives; Panificio Virdis (Pattada) con il laboratorio didattico su pane, spianata e pellizzas di Pattada; Caseificio Demarcus, con laboratorio didattico su formaggi ovini; Caseificio Cabigliera Zidda con laboratorio didattico di “Sa Panedda” (peretta); Pintadu, confetture e sott’olio; Dolci ricami, con laboratorio didattico dolci tipici esposizione e vendita; esposizione degli artisti Graziella Campus e Ivan Dettori, spiegazione sull’utilizzo delle erbe spontanee, tisane ed erbe aromatiche a cura di Guru Plants, Selleria Divona selleria, fabbro artistico Masala, scalpellino su pietra Sebastiano Sanna e tanti altri. L’evento sarà arricchito dalla collaborazione con Flanieren in Sardegna, un progetto di narrazione internazionale dell’Isola promosso da Ianelas e curato da Maria Vittoria Pericu, che racconterà e spiegherà il territorio del Logudoro. Inoltre, sarà possibile ammirare l'abito tipico di Ozieri, grazie alla partecipazione del gruppo folk cittadino.



La giornata permetterà di immergersi nelle bellezze e nelle tipicità della Sardegna, imparare nuove tecniche seguendo i laboratori dedicati alla tradizione, vedere delle esposizioni, assaggiare e degustare i prodotti del territorio. L’inizio dell’evento è previsto alle 10.30, con il primo laboratorio. Sarà poi possibile scoprire l’intero appuntamento, assistere alle esposizioni presenti e partecipare ai laboratori previsti fino al pomeriggio. Dalle 12, sarà possibile partecipare all’aperitivo, realizzato con tanti prodotti e vini tipici. Tutti gli interessati potranno realizzare un piccolo “percorso” alla scoperta di un territorio specifico, basato sulla degustazione di prodotti tipici e genuini, che fanno del recupero e promozione della tradizione il loro valore aggiunto. Nàrami vuole essere una nuova esperienza, un nuovo modo di scoprire le bellezze e le storie che l'Isola racchiude. 