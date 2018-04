Condividi | Red 14:09 Il terzo incontro organizzato dal Comitato di quartiere, è in programma oggi, alle 18, nel Salone della Parrocchia di Nostra Signora della Mercede Assemblea generale per Alghero Sud



ALGHERO – Oggi (giovedì), alle 18, il Salone della Parrocchia di Nostra Signora della Mercede ospiteràerà la terza Assemblea generale del quartiere “Alghero sud” , organizzata dall'omonimo Comitato di quartiere. Si tratta di un importante appuntamento, in vista della partenza del nuovo conferimento dei rifiuti porta a porta. Anche se nelle zone periferiche del quartiere, il servizio porta a porta è già iniziato da circa tre mesi, da maggio saranno interessate le vie principali dello stesso: Kennedy, Sassari e Giovanni XXIII, con le relative traverse. Al termine dellìAssemblea, è previsto un incontro tra i presidenti dei vari Comitati di quartiere e dei Comitati di borgata algheresi, per gettare le basi per un coordinamento tra le varie realtà cittadine. Il tema dell'Assemblea è “La raccolta differenziata”. I cittadini di Alghero potranno ascoltare dai responsabili della Ciclat tutte le modalità del nuovo sistema di conferimento che, a partire da maggio, interesserà praticamente tutto il territorio algherese. Inoltre, potranno intervenire per richiedere delucidazioni e per portare il contributo. Previsti gli interventi dell'assessore comunale all'Ambiente Raniero Selva, l'assessore comunale referente del quartiere Angela Cavazzuti ed i funzionari del Comune di Alghero.



Il presidente del Comitato Giuseppe Mancino, coadiuvato dal vicepresidente Fabio Bruno, traccerà brevemente quelle che sono state le linee guida del Comitato e ciò che concretamente è stato fatto nei ventotto mesi di attività .Il Cdq Alghero sud nasce il 5 dicembre 2015 e l'attuale Consiglio direttivo terminerà il suo mandato nel dicembre di quest'anno. A dicembre, saranno organizzate le elezioni per eleggere il nuovo Direttivo che guiderà il Comitato nel triennio 2019-2021. In questi ventotto mesi di attività, il Comitato ha organizzato varie iniziative, ma soprattutto ha instaurato un rapporto di collaborazione e confronto continuo con l'Amministrazione comunale, portando a conoscenza molteplici problematiche e criticità del quartiere con la risoluzione di molti problemi.



Tra gli eventi organizzati, le due Serate d'autore dedicate a Francesco Chessa e ad Antonio Dalerci, i quattro incontri di lavoro con i cittadini, le quattro escursioni nel territorio della Sardegna, nell'ambito delle iniziative "Conoscere e viaggiare insieme", le due Assemblee generali, i nove incontri con l'Amministrazione comunale, l'incontro con il comandante della Polizia municipale e le trentaquattro riunioni del Consiglio direttivo. Tra le cose più importanti realizzate, la mappatura dell'intero quartiere, cercando di segnalare con tempestività agli organi competenti tutti i piccoli e grandi problemi, una raccolta fondi per beneficenza e la costituzione del primo Book crossing. Il quartiere Alghero sud è molto esteso, circa un quarto di tutta la città, con una popolazione di circa 8mila cittadini. I confini sono Via XX Settembre a nord, Via Giovanni XXIII ad est ed il mare ad ovest , e comprende i rioni della Scaletta, Calabona e Passionisti.