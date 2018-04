Condividi | S.O. 12:00 Raimondo Cacciotto, già insediatosi a Cagliari, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore e vicesindaco della Città di Alghero consegnando una lettera nelle mani del sindaco Mario Bruno in occasione della seduta di Giunta svoltasi a Porta Terra L´On Cacciotto lascia la Giunta

«Grazie a tutti»: le sue parole



ALGHERO - Questa mattina l'On. Raimondo Cacciotto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore e vicesindaco della Città di Alghero consegnando una lettera nelle mani del sindaco Mario Bruno in occasione della seduta di Giunta svoltasi a Porta Terra. Il Consigliere Regionale ha voluto ringraziare i colleghi, il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, e tutta la struttura amministrativa con le sue partecipate, ad iniziare dal segretario generale Luca Canessa. Di seguito la lettera integrale.



Caro Sindaco,

Con la presente rassegno le mie dimissioni da Assessore della città di Alghero. Dovendo subentrare in Consiglio Regionale all'on. Manca, eletto in Parlamento, pur non essendo chiara la sussistenza di cause di incompatibilità, ritengo mio dovere riconsegnarti le deleghe affidatemi al fine di consentirti in tutta libertà di trovare nuove condizioni politiche per dare continuità all'azione amministrativa e perché ritengo che i due compiti richiedano dedizione e passione a tempo pieno tali da non consentirmi di poter adempiere ad entrambi, contestualmente, con la necessaria attenzione e responsabilità.Ti ringrazio per l’opportunità datami di servire le Istituzioni della nostra Città. Ho accettato l’incarico con grande entusiasmo e determinazione animato dal desiderio di poter dare un fattivo contributo, spinto dal consenso manifestatomi in campagna elettorale, circondato dalla tua fiducia e della maggioranza tutta e animato dall'intento di perseguire quanto di più utile, bene e giusto per la nostra comunità in coerenza con il programma di mandato.Sono sicuro che un nuovo Assessore porterà in dote rinnovato entusiasmo e la carica necessaria per portare a termine il mandato e auguro a te, alla Giunta e al Consiglio Comunale di poter conseguire quegli importanti obbiettivi che hanno animato la nostra esperienza, che sono tangibili nell'appassionato lavoro e nella programmazione dei diversi Assessorati e nei cantieri aperti e che a breve si apriranno in città, unitamente a una ribalta internazionale che grazie alla tua determinazione Alghero è riuscita a conquistare.Ringrazio gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza ai quali mi legano sentimenti di sincera amicizia, così come ringrazio i Consiglieri di opposizione. In politica non c’è mai niente di scontato e non era scontato neanche riuscire ad interloquire con modi e toni appropriati. Li ringrazio perché la dialettica utilizzata nei miei confronti, al netto del gioco delle parti, è stata improntata a lealtà, correttezza e riconoscimento reciproco. Il mio ringraziamento va, inoltre, a tutti coloro i quali mi hanno accompagnato con professionalità e impegno nel mio mandato, lavorando ogni giorno con responsabilità e serietà, consapevoli che operare in una pubblica amministrazione è un privilegio che consente di poter fare qualcosa di grande per la propria città. Ringrazio quindi, il Segretario Generale Dott. Canessa, instancabile e importante punto di riferimento, il suo predecessore Dott. Puledda, i Dirigenti e il personale tutto del Comune di Alghero, unitamente agli Amministratori, ai Direttori e dipendenti della Società In House, dell’Ente Parco, dell’Amp, della Fondazione Alghero e della Secal, con i quali ho avuto il piacere di collaborare.Il mandato politico prima o poi termina, ma la stima, la lealtà e l'umanità dei rapporti restano e questo è il contributo più importante attraverso il quale edificare il bene comune.Conta pure su di me caro Sindaco, così come io conto sulla collaborazione tua, dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale di Alghero. Profonderò il massimo dell'impegno in questo scorcio di Legislatura a sostegno della maggioranza al governo della Regione, nell'interesse della Sardegna e in particolare del territorio che rappresento. Le criticità sono diverse, ma so che le affronteremo insieme, con forza e determinazione.



Nella foto: un momento della Giunta comunale svoltasi questa mattina ad Alghero