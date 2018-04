Condividi | Red 11:23 Il maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Favarolo era accusato di peculato. La sentenza è arrivata martedì. All'epoca dei fatti, era stato posto sotto processo con l'accusa di peculato Assolto ex comandante della Stazione di Alghero



ALGHERO – 100euro. Vale così poco la dignità di una persona? Per 100euro, il maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Favarolo, in congedo da otto anni, ma comandante della Stazione di Alghero all'epoca dei fatti, era stato posto sotto processo con l'accusa di peculato.



Era il 2009, quando un appuntato gli aveva portato una busta con 700euro, trovati all'ingresso di una banca e mai richiesti da nessuno. Il maresciallo aveva messo la busta in un cassetto della sua scrivania, dove veniva tenuto anche il fondo cassa dell'ufficio che, secondo la testimonianza dello stesso Favarolo, restava sempre aperto.



