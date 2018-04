Condividi | Red 7:04 Il Partito dei sardi ha un nuovo segretario cittadino, l´architetto Giovanni Battista Manai, ed un Coordinamento di undici membri Pds: primo congresso cittadino a Sassari



SASSARI - Il Partito dei sardi di Sassari ha un nuovo segretario cittadino, l'architetto Giovanni Battista Manai, ed un Coordinamento di undici membri. Il Congresso cittadino si è svolto nelle sale dell’hotel Leonardo da Vinci, dove il coordinatore del nord ovest ed assessore comunale Ottavio Sanna ha aperto i lavori dopo i saluti del segretario nazionale Paolo Maninchedda. Il documento programmatico del Partito è stato illustrato al pubblico da Attilio Pinna, uno dei coordinatori eletti.



Il Pds, è scritto, ha per guida del programma la libertà individuale e la dignità dell’uomo di fronte alle istituzioni. La crescita e la realizzazione nella comunità dell’individuo non deve dipendere dalle Istituzioni statali, ma queste devono creare i presupposti e le condizioni di possibilità di una realizzazione secondo il proprio talento individuale. Le persone della comunità sarda, dunque, non sono valutate con criteri meritocratici decisi dall’alto, ma nella loro funzione integrata nella comunità. Il merito deriva da un talento che si esprime liberamente nello spazio comunicativo e vitale della società. Queste condizioni sono possibili soltanto facendo della comunità sarda, come modello di società vitale, un popolo che attraverso l’auto-determinazione si da regole libertarie, ma nello stesso tempo solidaristiche, se non mutualistiche, a sostegno delle fasce marginali più deboli.



La comunità sarda, da questo punto di vista, è aperta. Aperta all'immigrazione ed all'introduzione di uomini, idee e modelli, che integrati in un sistema auto-determinato di governo indipendente portino crescita e nuovo sviluppo, e non scontri di culture e di vedute. In questo senso, il Pds declina anche il discorso sulla comunicazione. Comunicazione significa dialogo tra le culture, tra gli uomini, tra le istituzioni, scambio di beni di valore e, infine, informazione. Il dialogo è appunto il modello di comunicazione del Pds, contrapposto allo scontro e nel contempo diverso dallo scambio. Il vicesegretario eletto dal Congresso è Grazia Tanda. Antonio Lutzu è tesoriere. Fanno parte del Coordinamento anche Vanna Silanos, Giovanni Battista Sanna, Attilio Pinna, Patrizia Moro, Elisa Mara, Francesca Dettori, Gavino Rizzu, Gavino Vidili, Antonello Luiu e Gavino Pinna.