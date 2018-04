Condividi | Red 22:03 Il Coordinamento cittadino ha predisposto tre nuovi appuntamenti nel territorio algherese. Si inizia domani mattina, nel mercatino della Coldiretti, a Sant´Agostino Lega Salvini premier: nuovi incontri ad Alghero



ALGHERO - Dopo la sosta post Elezioni politiche, che ha visto un grande successo ad Alghero per la Lega Salvini premier ed il ringraziamento fatto al mercato civico con l'onorevole Eugenio Zoffili, commissario regionale del partito, riprende l'attività politica ad Alghero. Sono tre gli appuntamenti organizzati dal Coordinamento cittadino del partito.



Si inizia domani, giovedì 26 aprile, nel mercatino della Coldiretti, a Sant'Agostino. Poi, sabato 28, nella zona dei portici di Fertilia. Infine, mercoledì 2 maggio, al mercatino del mercoledi, tra Via Corsica e Via Sardegna.



Gli appuntimenti verranno organizzati tutti dalle 9.30 alle 13. Nei tre incontri, la Lega raccoglierà “anche le firme per cercare di risolvere un annoso problema di Alghero. Con la Lega i cittadini sono al primo posto. Vi aspettiamo”, ha dichiarato la coordinatrice cittadina Giorgia Vaccaro.



Nella foto: un momento dell'ultimo incontro con Zoffili