VdF, Baunei e Tiscali doppio volo da Alghero

Doppio intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco coadiuvate dall'elicottero Drago 58 del Reparto Volo di Alghero in soccorso di due escursionisti



ALGHERO - Le squadre dei Vigili del Fuoco coadiuvate dall’elicottero Drago 58 del Reparto Volo di Alghero, sono state impegnate in giornata in due distinti interventi. Il primo avvenuto in tarda mattinata presso la nota località di Tiscali e considerata la particolarità della zona è stato necessario il suo recupero mediante verricello.



Sul posto presenti anche alcuni componenti del Soccorso alpino che hanno collaborato alle operazioni di soccorso. Il malcapitato è stato trasportato all‘ospedale di Nuoro.



Il secondo intervento si è invece verificato nel pomeriggio, nel primo tratto del noto percorso di trekking nel territorio di Baunei. Ad avere la peggio in questo caso una donna di 66 anni di origine francese, caduta rovinosamente in una zona impervia procurandosi traumi multipli.



