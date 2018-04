video Condividi | A.S. 21:30 Tutti a spasso tra il mare e il centro storico ad Alghero. Il caldo e le temperature estive hanno dato un´anticipazione di alta stagione alle numerose attività della Riviera del Corallo prese d'assalto. Folla anche a Fertilia Alghero, prove d´estate in centro

ALGHERO - Riviera del Corallo presa letteralmente d'assalto per il lungo ponte inaugurato con la giornata del 25 Aprile. Tutti a spasso tra il mare e il centro storico ad Alghero. Il caldo e le temperature estive hanno dato un'anticipazione autentica di alta stagione alle numerose attività.



Tanti turisti inglesi e tedeschi, ma soprattutto numerosi "vacanzieri" giornalieri giunti sulla costa dall'entroterra sardo e dal sud dell'isola. Sassaresi e cagliaritani soprattutto non hanno voluto mancare la prima passeggiata sui Bastioni della cittadina catalana che si conferma meta privilegiata in Sardegna. C'è chi ha fatto il primo bagno alle Bombarde e Maria Pia, e chi addirittura si è spinto fino a Porto Ferro.



