L´uccello era rimasto imprigionato in una rete da posta con relativi galleggianti nelle acque antistanti la Terza spiaggia. Provvidenziale l'intervento della Guardia costiera di Golfo Aranci Cormorano in salvo a Golfo Aranci



GOLFO ARANCI – Nella tarda mattinata di martedì, la sala operativa della Guardia costiera di Golfo Aranci ha ricevuto una segnalazione della presenza di una rete da posta con relativi galleggianti nelle acque antistanti la Terza spiaggia del Comune di Golfo Aranci e nella quale era imprigionato un esemplare di cormorano.



Intervenuti prontamente sul posto con un gommone civetta, i militari appartenenti al locale Ufficio Circondariale marittimo, guidati dal comandante Paolo Pisano, hanno recuperato la rete da posta, che rappresentava un serio pericolo per la navigazione, e hanno liberavano il cormorano e del pesce ancora vivo.



