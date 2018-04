Condividi | Red 16:02 L´incidente è accaduto ieri sera, nella parte alta di Via XX settembre. Il giovane è stato trasportato d´urgenza all´Ospedale Santissima Annunziata di Sassari 15enne algherese investito: è grave



ALGHERO – Ieri sera (martedì), un grave incidente si è rregistrato nella parte alta di Via XX settembre, non lontano dal Liceo Scientifico di Alghero. Attorno alle 20.30, un 15enne è stato investito da un'autovettura.



Pronto l'intervento dell'ambulanza che, viste le gravi condizioni del giovane, si è diretta d'urgenza verso l'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto anche le Forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso.