Spettacolo sul ring dell´Explosion 24

SASSARI - Una serata di grande sport e divertimento che ha visto salire sul ring sassarese di Via Venezia un'ottantina di giovani atleti, dalla categoria bambini a quella ragazzi, e ha visto il clou con il main card che ha proposto cinque match dilettantistici. E se è mancato l'atteso match del talentuoso Antonio Viglietti, rimandato a data da destinarsi per un imprevisto problema di salute del suo avversario, non è certo mancato lo spettacolo al Muay thai explosion. La manifestazione di sola Muay thai, che da ventiquattro edizioni riunisce le migliori scuole dell’Arte dei re della Sardegna, sabato sera non ha tradito le attese. Il livello degli incontri è stato decisamente alto.



Sono volate scintille sul quadrato di Via Venezia, dove si sono visti anche due ko. Ad aprire la serie di incontri sono stati i match riservati al settore giovanile. Il Team Tarantini è salito sul quadrato con undici atleti, che hanno ben figurato con i loro pari età delle scuole di Sorso, Oristano, Nulvi, Sestu, Ozieri, Samassi e Cagliari. Buona dose di tecnica e bravura quella messa in pratica dai tanti giovani, che non si sono risparmiati davanti al pubblico sassarese. Il main card ha riservato cinque incontri spettacolari e senza esclusione di colpi. In particolare evidenza, quello tra Vincenzo Fenudi (Shardana di Ozieri), al suo esordio sul ring. Buona la tecnica, che gli ha permesso di vincere contro un avversario di esperienza e dal fisico più massiccio. La vittoria è arrivata ai punti sul bravo Nicola Meloni (Mtc Oristano).



