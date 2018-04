Condividi | Red 19:06 Il nuovo appuntamento con il Jazz club network 2018 fa parte del calendario eventi dell´International jazz day. Martedì sera, saliranno sul palco algherese Larry Bartley al contrabbasso, Bruno Heinen al piano, Rod Youngs alla batteria e Tony Kofi al sax Poco Loco per l'Unesco: Larry Bartley trio



ALGHERO - Anche il Poco loco di Alghero ed il Jazzino di Cagliari partecipano all'evento mondiale “International jazz day 2018”, organizzato dall'ambasciatore dell'Unesco Herbie Hancock e che vedrà protagoniste 190 Nazioni [



Il Larry Bartley trio nasce dall'incontro fra Bartley ed alcuni musicisti inglesi di grande talento, molto apprezzati dalla critica britannica ed internazionale, come il pianista Bruno Heinen ed il batterista Rod Youngs. Un ensemble affiatato, con solido interplay, per il nuovo progetto musicale che intreccia composizioni originali a rivisitazioni di classici del jazz tra melodie struggenti e metriche incalzanti ed incisive, in uno stile che mette in luce la doppia anima dello strumento ad arco con tutta la sua ricchezza espressiva.



Una felice alchimia, che confluirà nel nuovo album, in uscita entro la fine dell'anno, presentato in anteprima in forma di concerto al leggendario Ronnie Scott Jazz club di Londra. Nel duplice appuntamento, sotto le insegne del Jazz club network firmato Cedac, in occasione della Giornata internazionale del jazz, Larry Bartley (contrabbasso), Bruno Heinen (piano) e Rod Youngs (batteria) divideranno il palco con il sassofonista e compositore Tony Kofi, interprete raffinato e versatile, con all'attivo importanti collaborazioni con, tra gli altri, Branford Marsalis, Courtney Pine, Donald Byrd, Eddie Henderson, la Big band di David Murray, Ornette Coleman, Sam Rivers, Abdullah Ibrahim, US-3, Macy Gray e The Julian Joseph Big band e l'Adrian Reid quartet.



Figura di spicco della scena jazzistica londinese, il contrabbassista Bartley nel corso della sua carriera ha collaborato con molti artisti ed ensembles, rivelando una particolare affinità per i sassofonisti di classe, come attestano i concerti e le registrazioni con artisti come Abdullah Ibrahim, Donald Brown (Jazz messengers), Gary Bartz, Benny Maupin, Courtney Pine, Jean Toussaint, Denys Baptiste, Cleveland Watkiss, Byron Wallen, Steve Williamson, Julian Joseph, Andy Sheppard, Soweto Kinch, Juliet Roberts, Alex Wilson e Robert Mitchell, oltre a leggende come Stanley Turrentine e Steve Grossman.



Nella foto: Larry Bartley Commenti ALGHERO - Anche il Poco loco di Alghero ed il Jazzino di Cagliari partecipano all'evento mondiale “International jazz day 2018”, organizzato dall'ambasciatore dell'Unesco Herbie Hancock e che vedrà protagoniste 190 Nazioni [ LEGGI ]. Martedi 1 maggio, alle 22.30, al Poco loco (e lunedì 30 aprile al Jazzino), si esibirà la formazione guidata dal contrabbasista inglese Larry Bartley.Il Larry Bartley trio nasce dall'incontro fra Bartley ed alcuni musicisti inglesi di grande talento, molto apprezzati dalla critica britannica ed internazionale, come il pianista Bruno Heinen ed il batterista Rod Youngs. Un ensemble affiatato, con solido interplay, per il nuovo progetto musicale che intreccia composizioni originali a rivisitazioni di classici del jazz tra melodie struggenti e metriche incalzanti ed incisive, in uno stile che mette in luce la doppia anima dello strumento ad arco con tutta la sua ricchezza espressiva.Una felice alchimia, che confluirà nel nuovo album, in uscita entro la fine dell'anno, presentato in anteprima in forma di concerto al leggendario Ronnie Scott Jazz club di Londra. Nel duplice appuntamento, sotto le insegne del Jazz club network firmato Cedac, in occasione della Giornata internazionale del jazz, Larry Bartley (contrabbasso), Bruno Heinen (piano) e Rod Youngs (batteria) divideranno il palco con il sassofonista e compositore Tony Kofi, interprete raffinato e versatile, con all'attivo importanti collaborazioni con, tra gli altri, Branford Marsalis, Courtney Pine, Donald Byrd, Eddie Henderson, la Big band di David Murray, Ornette Coleman, Sam Rivers, Abdullah Ibrahim, US-3, Macy Gray e The Julian Joseph Big band e l'Adrian Reid quartet.Figura di spicco della scena jazzistica londinese, il contrabbassista Bartley nel corso della sua carriera ha collaborato con molti artisti ed ensembles, rivelando una particolare affinità per i sassofonisti di classe, come attestano i concerti e le registrazioni con artisti come Abdullah Ibrahim, Donald Brown (Jazz messengers), Gary Bartz, Benny Maupin, Courtney Pine, Jean Toussaint, Denys Baptiste, Cleveland Watkiss, Byron Wallen, Steve Williamson, Julian Joseph, Andy Sheppard, Soweto Kinch, Juliet Roberts, Alex Wilson e Robert Mitchell, oltre a leggende come Stanley Turrentine e Steve Grossman.Nella foto: Larry Bartley