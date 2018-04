Condividi | Red 15:09 Sabato, all’interno della manifestazione “Emozioni di primavera 2018” dedicata alla riscoperta delle bellezze naturali e storico-culturali del Parco naturale regionale di Porto Conte, troverà spazio il concorso stilistico sartoriale dedicato alla moda del territorio Alghero: Primavera in moda nel Parco



ALGHERO - Sabato 28 aprile, all’interno della manifestazione “Emozioni di primavera 2018” dedicata alla riscoperta delle bellezze naturali e storico-culturali del Parco naturale regionale di Porto Conte, ad Alghero, troverà spazio il concorso stilistico sartoriale dedicato alla moda del territorio dal titolo “Primavera in moda”, organizzato da Capoterra 2000, che presenta il primo evento della stagione. La selezione prevede per i partecipanti della zona di Sassari, la realizzazione di un abito a tema: la fragola.



La sfilata inizierà alle 18, a “Casa Giocosa”, a Tramariglio. Come premio, l’esposizione dell’abito vincitore nell’area dedicata alla mostra del “Piccolo Principe” di A. de Saint-Exupéry, all’interno di Casa Giocosa. Presenterà la serata Anna Rita Oggiano, e la sfilata sarà aperta dalla stilista Cristina Belotti con l’abito del Piccolo Principe, dipinto da Elio Pulli, che sarà anche presidente di giuria. Giuria che sarà composta dalle stiliste Cristina Belotti e Silvia Franca, dai giornalisti Roberta Gallo, Gabriele Giotta e Nicola Nieddu, dalla cantante Franca Pinna e dal presentatore Alberto Cocco.



