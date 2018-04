Condividi | Red 14:08 Per il sodalizio algherese, è da dimenticare la sesta edizione del Trofeo Castello di Bosa, gara di mountain bike, specialità cross country, valida come quarta prova del Gran Prix Massimo Melis Algherobike: domenica sfortunata a Bosa



ALGHERO – Domenica, Bosa ha ospitato la sesta edizione del Trofeo Castello di Bosa , gara di mountain bike, specialità cross country, valida come quarta prova del GranPrix Massimo Melis. Ad organizzare, la società del luogo, la Bosa bike. Ottima giornata e terreno favorevole, dopo diverse prove sotto la pioggia, ma per l'Algherobike è stata una domenica da dimenticare.



Ai nastri di partenza quasi 130 atleti divisi nelle diverse categorie. Prima, la partenza delle categorie giovanili, nella quale c’era Onofrio Ruiu. Nella categoria Esordienti secondo anno, l'algherese non è riuscito neanche a partire, a causa di una foratura a pochi secondi dal via.



Via quindi alle categorie Master. In partenza nella Master 2, subito problemi per Stefano Piras, alle prese con la trasmissione che da subito ha creato problemi alla catena e che, nonostante la rimonta, lo ha costretto al ritiro ad appena un quarto di gara. Per Cristian Calabria, nella M3, tutto è filato liscio e dopo sette giri di percorso ha chiuso la prova con un ottimo quindo posto di categoria, a ridosso del podio. Domenica 29 aprile, appuntamento a Nurri, per la terza prova point del Gran Prix Alè Cycling.