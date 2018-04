Condividi | Red 13:22 La Giuria ha annunciato i vincitori del primo premio letterario dedicato al mare. La premiazione è in programma sabato, nella Sala Smeralda del Cervo Tennis club di Porto Cervo Premio Letterario Costa Smeralda: ecco i vincitori



PORTO CERVO - La giuria del Premio letterario Costa Smeralda ha reso noti lunedì i vincitori della prima edizione del premio letterario dedicato al mare. Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi, insieme ai colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, Alessio Satta ed alla direttrice artistica Beatrice Luzzi annunciano i vincitori: per la sezione Narrativa, “Rais”, di Simone Perotti (Frassinelli); per la Saggistica, “Oceani”, di Sandro Carniel (Hoepli) ed il progetto “Iswec”, condotto dal Politecnico di Torino, e “Wave for energy”, per la sezione Innovazione blu.



Sabato 28 aprile, nella Sala Smeralda del Cervo Tennis club di Porto Cervo, i vincitori saranno premiati con un contributo economico ed un’opera d’arte, “Il tuffatore”, realizzata dall’artista campana Consiglia Marino. Il premio prevede due giorni ricchi di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e tutela dell’ambiente marino, per contribuire al dibattito culturale, economico e turistico già in atto a livello locale, nazionale e non solo.



Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena, gli sponsor e diverse associazioni locali hanno collaborato insieme a testimonianza della vivacità e dell'impegno di un territorio che intende apportare il suo prezioso contributo di consapevolezza e buone pratiche per una migliore salvaguardia del mare. Alla cerimonia di premiazione, sarà presente lo scrittore ambientalista Sergio Bambarén, che incontrerà i vincitori ed il pubblico alla fine di una giornata che vedrà alternarsi Brando Quilici, con un "Omaggio speciale al padre Folco Quilici", tra i più influenti scrittori e divulgatori scientifici al mondo in tema di ambiente, cultura e rapporto uomo-mare.