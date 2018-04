Condividi | Red 12:18 Docente di Principi di ingegneria chimica al Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali, rappresenta l’Ateneo nel network del progetto finanziato con quasi 900mila euro da Horizon2020, che punta a indurre la disidratazione reversibile in cellule e gameti di mammifero Professor Cincotti docente UniCa in Drynet



CAGLIARI - Sarà Alberto Cincotti, docente di Principi di Ingegneria chimica al Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali a rappresentare domani, giovedì 26 aprile, l’Università degli studi di Cagliari al primo meeting intermedio tra i partners del progetto Drynet (“Setting an interdisciplinary/sectorial/international research network to explore dry storage as an alternative strategy for cells/germplasm biobanking”). Il professore illustrerà l’attività di modellistica matematica dei fenomeni chimico-fisici e biologici sviluppata come supporto, guida ed ottimizzazione dei protocolli sperimentali testati in Drynet. Si tratta di un progetto di ricerca (avviato nel marzo 2017 e che avrà durata quadriennale con un finanziamento di 896mila euro da Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Action Rise “Research and innovation staff exchange”), che punta ad indurre la disidratazione reversibile in cellule e gameti (spermatozoi) di mammifero.



A questo sta lavorando un gruppo interdisciplinare di ricercatori degli enti partner della rete internazionale: gli Atenei di Teramo (coordinatore), di Cagliari e di Modena, l’Università di Burgos (Spagna), la Chulalongkorn University (Thailandia), l’Institute of ArgoBiological sciences (Giappone) e le aziende Avantea (Italia), Biotalentum limited (Ungheria) ed Imagene limited (Francia). L’obiettivo finale del progetto è consentire la conservazione sicura per lunghi periodi di tempo di materiale biologico a temperatura ambiente come alternativa ai protocolli di crioconservazione (-196gradi) attualmente utilizzati, ma economicamente non convenienti. Drynet intende essere il primo passo per trasformare il biobanking in un sistema diffuso ed accessibile sfruttando la tecnologia con notevoli risparmi sui costi e con un basso impatto ambientale. L’idea è quella di imitare la natura, dato che l’essiccazione reversibile è un fenomeno naturale e fisiologico: alcuni organismi, appartenenti sia al regno vegetale, sia a quello animale, sono in grado di preservarsi allo stato anidro per lunghi periodi, anni, decenni e, in alcuni casi, millenni.



Questi organismi, chiamati “anidrobionti”, riescono a disidratarsi in modo reversibile, mantenendo la loro vitalità alla reidratazione, grazie alla sintesi ed all’accumulo nei loro tessuti di sostanze (proteine/zuccheri), che li proteggono dalla disidratazione. Il modello di riferimento sarà la larva di un anidrobionte (rappresentata nella seconda figura durante la fase finale di reidratazione), un chironomide del quale si cercherà di copiare i segreti per indurre la disidratazione reversibile in gameti e cellule umane. Drynet può essere il primo passo verso l’individuazione di una tecnologia facilmente accessibile per le biobanche, a basso costo e con basso impatto ambientale, che consenta anche la conservazione di linee cellulari staminali per la terapia rigenerativa, e per banche genetiche di specie in via di estinzione, a basso costo e più accessibili per tutti.



