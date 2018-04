Condividi | Red 11:16 «Pronti a incrementare risorse e rafforzare strumenti già attivi», ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Pigliaru su Ottana: «Regione presente»



CAGLIARI - «Siamo consapevoli della situazione di profonda crisi in cui versa l'area di Ottana, alla quale la Regione ha dedicato particolare attenzione». Lo ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru.



«Abbiamo attivato strumenti come LavoRas, che prevede un intervento specifico dedicato a quest’area, e come il Reis, e abbiamo messo in campo il Piano per il Nuorese e la richiesta di area di crisi deliberata dalla Giunta. Siamo pronti da subito a incrementare le risorse finanziarie già disponibili - prosegue Pigliaru - promuovendo un’azione di animazione territoriale per far emergere nuove iniziative locali e per favorire quelle che coraggiosamente iniziano a nascere».



«Abbiamo ascoltato l’appello del territorio per lavorare assieme a rafforzare questi strumenti. Siamo comunque pronti a condividere un piano di azione per individuare ulteriori soluzioni concrete e aggiuntive che possano essere subito attivate e accelerare quelle già in corso. Questo lavoro continuerà i prossimi giorni - conclude il governatore dell'Isola - con incontri operativi che portino ad un piano di azione concreto e rapido per far fronte a questa situazione di profondo disagio sociale».



