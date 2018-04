Condividi | M.P. 16:14 L’associazione “Dna randagio” è disponibile ad effettuare cinque sterilizzazioni gratuite per i cani pastore Cani Pastore: 5 sterilizzazioni gratuite a Porto Torres



PORTO TORRES - L'associazione "Dna randagio" è disponibile ad effettuare cinque sterilizzazioni gratuite per i cani pastore. Per poter usufruirne i proprietari devono possedere un codice aziendale e il cane deve essere registrato all'anagrafe canina. Per informazioni è possibile contattare l'associazione "Dna randagio" al numero di telefono 333 2970585.