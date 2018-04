Condividi | Red 17:54 Ad Alghero, il mese di aprile si chiude in musica con il ritorno di due importanti progetti al Miramare gastro & music pub: “Queen in rock–A magic tribute” e “Carletto e i suoi Mostri” Concerti: doppio appuntamento al Miramare



ALGHERO - Ad Alghero, il mese di aprile si chiude in musica con il ritorno di due importanti progetti al Miramare gastro & music pub: “Queen in rock–A magic tribute” e “Carletto e i suoi Mostri”. Il fine settimana scorso, sul palco del locale affacciato sulla passeggiata degli algheresi lo splendido omaggio ad Eros Ramazzotti di SolivEros per il Friday tribute night e sabato il concerto divertente e travolgente dei Cabbijos in questione quintetto.



Venerdì 27 aprile, prosegue il Friday tribute night, la rassegna musicale che porta nella Riviera del corallo l'esibizione dei più importanti tributi presenti sul territorio sardo e che per l'occasione propone un grande ritorno: l'omaggio ai Queen da parte dei Queen in rock. Uno show in cui lo spettacolo della band londinese viene riproposto con fedeltà quasi maniacale, dal punto di vista sonoro, vocale e scenico. Non possono mancare i caratteristici costumi di scena di Freddie Mercury & Co. e la Red special di Brian May, che per l'occasione è stata costruita artigianalmente da un maestro liutaio seguendo i progetti originali. La scelta dei brani è molto ricercata, dalle hit più gettonate dalla prima epoca alle più famose esibizioni al Wembley Stadium di Londra e Nèpstadion di Budapest del 1986. Dal 2014, l'omaggio dei Queen in Rock è ufficialmente presente tra le tribute band riconosciute da Brian May sull'omonimo sito web e dall'Official international Queen fan club.



