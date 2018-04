Condividi | Red 15:39 Vista la carenza di sangue che assilla la Sardegna, la sezione locale dell´Avis, con l´Amministrazione comunale di Alghero organizzano delle raccolte di sangue straordinarie in occasione del 20esimo Raduno nazionale dei finanzieri d´Italia, che avrà luogo nella Riviera del Corallo da venerdì 27 a domenica 29 aprile, dalle 8 alle 12 Avis: un lungo fine settimana solidale



ALGHERO - Vista la carenza di sangue che assilla la Sardegna, la sezione locale dell'Avis, con l'Amministrazione comunale di Alghero organizzano delle raccolte di sangue straordinarie in occasione del 20esimo Raduno nazionale dei finanzieri d'Italia, che avrà luogo nella Riviera del Corallo da venerdì 27 a domenica 29 aprile, dalle 8 alle 12. Sarà presente l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale, che si posizionerà in Largo San Francesco, accanto alla torre di San Giovanni, pronti ad accogliere quanti vorranno donare il sangue. «Ringraziamo l'Amministrazione comunale di Alghero, Anfi, Ats e Centro trasfusionale di Alghero per averci dato l'opportunità di organizzare le raccolte di sangue», dichiarano i vertici dell'Avis locale.