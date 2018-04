Condividi | M.P. 14:30 A Balai Lontano la celebrazione per Santu Bainzeddu. Sul Lungomare l´omaggio alle vittime del nazifascismo. Nel Parco di Balai intrattenimento, musica e il concerto di Francesco Baccini Festa 25 aprile a Balai tra tradizione e musica



PORTO TORRES - La commemorazione dei caduti nella Seconda Guerra Mondiale, la fede per San Gavino, la cultura e l'aggregazione nel giorno di festa. Sarà un 25 aprile denso di appuntamenti a Porto Torres. Si comincerà domattina a Balai Lontano con la celebrazione religiosa per Santu Bainzeddu, dedicata agli agricoltori e ai pescatori, alla quale seguirà la processione. Sempre in mattinata, sul Lungomare Balai, si terrà la cerimonia in ricordo delle vittime del nazifascismo. Saranno presenti il Sindaco Sean Wheeler e i rappresentanti delle autorità civili e militari. Il Parco di Balai, per tutto il giorno, sarà teatro degli eventi di cultura e spettacolo promossi dall'Amministrazione comunale per il “25 aprile Balai in musica”, che si concluderanno con il concerto del cantautore Francesco Baccini.





Festa di Santu Bainzeddu. L'appuntamento per le celebrazioni di Santu Bainzeddu è alle 8 del mattino nella chiesetta di Balai Lontano, sorta nel luogo in cui secondo la tradizione furono decapitati i Martiri Turritani. La messa sarà officiata dal parroco don Mario Tanca, che benedirà il mare e i campi. Al termine i fedeli raggiungeranno in corteo la chiesa di Balai vicino, fino all'ipogeo che, sempre secondo la tradizione, accolse per primo le spoglie dei Santi Gavino, Proto e Gianuario.



Festa della Liberazione. Alle 10.30, sul Lungomare Balai, di fronte al monumento dedicato ai Caduti della Corazzata Roma, inizierà la cerimonia in ricordo di tutti coloro che combatterono nella Seconda Guerra Mondiale per sconfiggere il regime nazifascista. Nel corso della commemorazione, aperta a tutti i cittadini, sarà ricordato Giuseppe Migheli, aviere della Regia Aeronautica durante il secondo conflitto mondiale, e unico partigiano di Porto Torres deceduto nella Guerra di Liberazione.



Musica e Concerto di Baccini. Per tutto il giorno il Parco di Balai sarà il palcoscenico naturale degli appuntamenti del “25 Aprile Balai in musica”. Intrattenimento pei bimbi, enogastronomia e tanti concerti nel cartellone degli eventi promossi dall'Amministrazione comunale. Le attività di animazione inizieranno con il truccabimbi (ore 10.30) e la giocoleria (ore 11.30); proseguiranno poi nel pomeriggio con la babydance (ore 15) e i giochi collettivi di animazione (ore 16.30). Nel parco urbano sarà allestito un mercatino di oggettistica. Ci saranno anche stand enogastronomici con degustazioni di pane frattau, birre artigianali, pizza cotta al forno, panini e cocktail.



Sul Lungomare Balai si potrà visitare per tutta la giornata il Museo itinerante dedicato ad Andrea Parodi, con alcuni dei contenuti esposti nella mostra multimediale allestita lo scorso anno al Palazzo del Marchese. Alle 12.30 il via all'intrattenimento musicale. Si comincia con il Dj set, mentre alle 15.30 sul palco saliranno i Beat Sixty One (Saverio Cosimano, Roberto Bancalà, Stefano Borra, Gianni Podda e Giorgio Perantoni): proporranno un repertorio che va dai Pop Evil ai Beatles, passando per i Rolling Stones.



Alle 17 saranno i B Brothers (Domenico e Alberto Bazzoni) ad esibirsi e a presentare il loro album d'esordio, "Il Viaggio". Saranno accompagnati da Fabrizio Leoni (basso), Jim Solinas (piano/hammond), Fabrizio Conconi (chitarra/voce), Uccio Soro (chitarra/voce) e Federico Canu (batteria). Francesco Baccini sarà sul palcoscenico alle ore 19: il cantautore genovese proporrà alcuni dei suoi principali successi, come "Le donne di Modena", "Margherita Baldacci" e "Ho voglia di innamorarmi". La chiusura del " 25 aprile Balai in musica" sarà affidata ai Dj.