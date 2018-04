Condividi | Red 21:28 Prosegue il confronto tra la Regione autonoma della Sardegna e gli operatori privati per l´avvio dell´operatività dei nuovi servizi Fibra ottica: confronto Regione-privati



CAGLIARI - Prosegue il confronto tra la Regione autonoma della Sardegna e le compagnie telefoniche in vista della piena operatività delle reti in fibra ottica nei Comuni in cui le infrastrutture sono già disponibili. L’assessore regionale agli Affari generali Filippo Spanu ha incontrato a Cagliari, nella sala riunioni dell’Assessorato, una delegazione di Fastweb, per un esame della situazione ed in particolare degli interventi realizzati con le risorse regionali nei Comuni delle aree rurali.



«Abbiamo esaminato in termini concreti e operativi - ha spiegato Spanu - le cose da fare e le priorità che noi abbiamo indicato. In tempi brevi vogliamo accendere la fibra ottica nei centri in cui le reti sono state collaudate e assicurare nuovi servizi di connettività alle scuole della Sardegna nel solco degli interventi già attuati con Iscol@».



«Contiamo di avere rapidamente risposte certe da tutti gli operatori coinvolti», conclude l'assessore regionale. Nei prossimi giorni, sono in programma incontri con i rappresentanti delle altre compagnie telefoniche.



