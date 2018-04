Condividi | Red 14:21 In questi giorni, continuano ad arrivare denunce da parte di cittadini vittime di truffe on-line. I militari della locale Stazione ha concluso un’indagine finalizzata alla scoperta di truffe on-line e questa volta l’autore è risultato essere un pugliese già noto alle Forze dell´ordine Palau: truffa on-line scoperta dai Carabinieri



PALAU - In questi giorni, continuano ad arrivare denunce da parte di cittadini vittime di truffe on-line. La Stazione dei Carabinieri di Palau ha concluso un’indagine finalizzata alla scoperta di truffe on-line e questa volta l’autore è risultato essere un pugliese già noto alle Forze dell'ordine. Le truffe on-line stanno diventando un problema e proprio per questo è importante usare tutte le precauzioni e le cautele necessarie quando si prova ad avere contatti con sconosciuti attraverso l’utilizzo del web.



L’invito è sempre quello di presentarsi nelle Stazioni dei Carabinieri del territorio per denunciare i tentativi di truffa in cui ci si imbatte, così come le truffe di cui si può rimanere vittima. Nel caso di Palau, la vittima, un imprenditore locale nel campo della ristorazione, aveva pagato per un’impastatrice per pizza trovata ad un prezzo assolutamente conveniente sulla piattaforma web “Facebook market place”, circa 300euro, ma l’articolo richiesto non è mai arrivato, nonostante i soldi fossero stati versati.



Nonostante queste piattaforme web siano sicure, gli utenti che le usano, sono spesso e volentieri truffatori che le utilizzano in modo improprio e l'invito da parte dei Carabinieri di Palau è sempre quello di utilizzare, oltre alla comune prudenza, le piattaforme più note, strumenti di pagamento che offrano una garanzia di rimborso in caso di truffa e trattative con utenti che abbiano numerose recensioni positive. Un suggerimento utile è anche quello, dove possibile, di effettuare dei controlli incrociati sfruttando altri siti internet, per verificare che non risultino truffe segnalate per gli utenti con cui si intende avere rapporti.