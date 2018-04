Condividi | Red 17:11 Domenica, nell´ambito della rassegna Emozioni di primavera 2018, la cooperativa algherese propone un percorso sulla cresta della falesia che da Polt´Agra porta alle strutture militari della Seconda guerra mondiale di Punta Giglio Escursioni: ExplorAlghero a Picco sul blu



ALGHERO - Domenica 29 aprile, la coop.ExplorAlghero, nell'ambito della rassegna Emozioni di primavera 2018, propone un'emozionante escursione a “Picco sul blu”, un percorso sulla cresta della falesia che da Polt'Agra porta alle strutture militari della Seconda guerra mondiale di Punta Giglio. L'escursione si svilupperà lungo la costa, tra la macchia mediterranea, dove magnifici terrazzi naturali di roccia calcarea si affacciano su panorami verticali mozzafiato. Si raggiungeranno i fortini di Punta Giglio, dove si farà una breve sosta per poi intraprendere il percorso di rientro che si svolgerà lungo la pista forestale.



Il ritrovo nel piazzale antistante la chiesa di Fertilia, per poi raggiungere Polt’Agra, è fissato per le 8, mentre l'escursione partirà alle 9. Il rientro è previsto attorno alle 14. Il percorso proposto ha una lunghezza di 9chilometri, tra andata e ritorno. All'andata, il sentiero affronta diversi tratti in cui si cammina su lastroni di roccia e si affronta un dislivello complessivo di 130metri, con una pendenza massima del 30percento. L'escursione è di livello “Ee”, ha durata di circa 5ore ed è rivolta ad escursionisti abituati a lunghe camminate su terreni sconnessi e rocciosi. Sono necessarie scarpe da trekking, un abbigliamento adatto alla stagione ed una buona riserva di acqua. Gli organizzatori consigliano di portare un pranzo al sacco, che consumeremo a metà percorso. L'escursione è rivolta ad un numero massimo di trenta partecipanti, pertanto si rende necessaria la prenotazione.



ExplorAlghero raccomanda tutti i partecipanti di considerare bene le informazioni sulla difficoltà del percorso ed equipaggiamento richiesto, prima di prenotare. Inoltre, l'organizzazione si riserva di annullare l'escursione se le condizioni meteo non saranno ottimali e se non si raggiungerà il numero minimo di partecipanti. Il prezzo per l' escursione è di 15euro a persona. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 331/3400862 o 079/942111, dalle 9 alle 18, dal lunedì al sabato, o si può inviare una e-mail all'indirizzo web info@exploralghero.it Commenti ALGHERO - Domenica 29 aprile, la coop.ExplorAlghero, nell'ambito della rassegna Emozioni di primavera 2018, propone un'emozionante escursione a “Picco sul blu”, un percorso sulla cresta della falesia che da Polt'Agra porta alle strutture militari della Seconda guerra mondiale di Punta Giglio. L'escursione si svilupperà lungo la costa, tra la macchia mediterranea, dove magnifici terrazzi naturali di roccia calcarea si affacciano su panorami verticali mozzafiato. Si raggiungeranno i fortini di Punta Giglio, dove si farà una breve sosta per poi intraprendere il percorso di rientro che si svolgerà lungo la pista forestale.Il ritrovo nel piazzale antistante la chiesa di Fertilia, per poi raggiungere Polt’Agra, è fissato per le 8, mentre l'escursione partirà alle 9. Il rientro è previsto attorno alle 14. Il percorso proposto ha una lunghezza di 9chilometri, tra andata e ritorno. All'andata, il sentiero affronta diversi tratti in cui si cammina su lastroni di roccia e si affronta un dislivello complessivo di 130metri, con una pendenza massima del 30percento. L'escursione è di livello “Ee”, ha durata di circa 5ore ed è rivolta ad escursionisti abituati a lunghe camminate su terreni sconnessi e rocciosi. Sono necessarie scarpe da trekking, un abbigliamento adatto alla stagione ed una buona riserva di acqua. Gli organizzatori consigliano di portare un pranzo al sacco, che consumeremo a metà percorso. L'escursione è rivolta ad un numero massimo di trenta partecipanti, pertanto si rende necessaria la prenotazione.ExplorAlghero raccomanda tutti i partecipanti di considerare bene le informazioni sulla difficoltà del percorso ed equipaggiamento richiesto, prima di prenotare. Inoltre, l'organizzazione si riserva di annullare l'escursione se le condizioni meteo non saranno ottimali e se non si raggiungerà il numero minimo di partecipanti. Il prezzo per l' escursione è di 15euro a persona. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 331/3400862 o 079/942111, dalle 9 alle 18, dal lunedì al sabato, o si può inviare una e-mail all'indirizzo web info@exploralghero.it