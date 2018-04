Condividi | Red 14:13 E´ in programma lunedì un´estemporanea di pittura sul tema del Corallo. Artisti e giovani talenti provenienti da Alghero e da tutta l’Isola, armati di pennelli, tele e cavalletto si posizioneranno negli angoli più suggestivi del borgo antico per riprodurre attraverso le loro opere lo spirito e la “grande bellezza” che abitano da sempre la splendida L’Arte della pittura ad Alghero



ALGHERO - La Fondazione Alghero, nell'ambito del programma Città creative dell’Unesco, nel contesto progetto europeo Cievp- Po Marittimo, in collaborazione con il Comune di Alghero e con Jazz Alguer, organizza per il ponte di lunedì 30 aprile un concorso di pittura estemporanea dal titolo “La Riviera del corallo–Dal porto turistico al centro storico”. Gli artisti saranno chiamati a rappresentare, con le loro opere, elementi caratteristici della cultura, dell’economia e della società algherese.



La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli artisti ed amanti della pittura e si svolgerà in concomitanza con tutte le altre manifestazioni comprese nel programma. La manifestazione si svolgerà lunedì, nel centro storico di Alghero; la Commissione si riserverà di effettuare adeguati controlli. L’iscrizione è gratuita per i minori di diciotto anni. La quota per gli adulti, che comprende anche il pranzo, da versare all’atto della timbratura e vidimazione dei supporti, è di 20euro.



