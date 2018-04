Condividi | Red 12:37 Il sindaco di Alghero è stato eletto all’unanimità dal Consiglio Nazionale riunitosi il 20 aprile a Roma, nella sede di UnionCamere Mario Bruno vicepresidente delle Città dell’olio



ALGHERO - E’ il sindaco di Alghero Mario Bruno il nuovo vicepresidente delle Città dell’olio. La nomina all’interno del Consiglio direttivo della rete nazionale dei territori olivetati è arrivata al termine del riunione del Consiglio nazionale delle Città dell’olio, avvenuta il 20 aprile a Roma, nella sede di UnionCamere.



«Ringrazio i miei colleghi e l’Associazione nazionale Città dell’olio per la fiducia e la stima che mi hanno accordato - ha dichiarato Bruno - Sono pronto ad assumermi una maggiore responsabilità all’interno di una Associazione in cui credo molto».



«Sono sicuro di poter contare su tutti i membri del Consiglio, che come me sono determinati a fare rete e a collaborare attivamente per valorizzare le eccellenze olivicole e il paesaggio del nostro territorio puntando ad un maggior coinvolgimento dei territori. I nostri 320 soci sono una risorsa fondamentale per l’Associazione e condividere con loro strategie e buone prassi nella realizzazione di progetti comuni, è quello che vogliamo fare», ha concluso il primo cittadino algherese.



Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Bruno Commenti ALGHERO - E’ il sindaco di Alghero Mario Bruno il nuovo vicepresidente delle Città dell’olio. La nomina all’interno del Consiglio direttivo della rete nazionale dei territori olivetati è arrivata al termine del riunione del Consiglio nazionale delle Città dell’olio, avvenuta il 20 aprile a Roma, nella sede di UnionCamere.«Ringrazio i miei colleghi e l’Associazione nazionale Città dell’olio per la fiducia e la stima che mi hanno accordato - ha dichiarato Bruno - Sono pronto ad assumermi una maggiore responsabilità all’interno di una Associazione in cui credo molto».«Sono sicuro di poter contare su tutti i membri del Consiglio, che come me sono determinati a fare rete e a collaborare attivamente per valorizzare le eccellenze olivicole e il paesaggio del nostro territorio puntando ad un maggior coinvolgimento dei territori. I nostri 320 soci sono una risorsa fondamentale per l’Associazione e condividere con loro strategie e buone prassi nella realizzazione di progetti comuni, è quello che vogliamo fare», ha concluso il primo cittadino algherese.Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Bruno