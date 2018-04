Condividi | Red 10:41 Domani, 25 aprile, l’Associazione goliardica turritana, guidata dal Pontefice Massimo Favetta XXIV “Il Sereno”, riproporrà per il quarto anno consecutivo la “versione estiva” della tradizionale discesa dei Carruzzi A Fertilia, la Regata delle vasche da bagno



ALGHERO – Domani, mercoledì 25 aprile, l’Associazione goliardica turritana, guidata dal Pontefice Massimo Favetta XXIV “Il Sereno”, al secolo Alberto Torru, riproporrà per il quarto anno consecutivo la Regata delle vasche da bagno, “versione estiva” della tradizionale discesa dei Carruzzi. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato festeggiamenti San Marco, si terrà nel tratto di mare antistante il Belvedere di Fertilia, a partire dalle 13, con la sfilata delle vasche, a cui seguirà la gara in mare aperto degli equipaggi allegoricamente adornati.



La Regata, anticamente istituita dall'Ordine di Alghero del Supremus ordo de lo espero royal, vassallo del Sovranus ordo gaudentis favae (Associazione goliardica turritana), fu interrotta dopo la chiusura dell'ordine algherese e riportata in vita a Fertilia da due anni. Sul luogo, saranno presenti stand per acquistare cibo e bevande e per godere al meglio dello spettacolo. Un servizio navetta gratuito sarà disponibile da Sassari per gli studenti universitari.