A Mariannina Sanna ed a Maria Dolores Silanos il Premio di benemerenza "Giuseppe Toniolo". Il conferimento è avvenuto nel corso della serata sulle "Tradicions populars de l'Alguer", svoltasi nella Sala conferenze de Lo Quarter, nell'ambito della Settimana di cultura per lo sviluppo e l'ambiente Premio Toniolo a Sanna e Silanos



ALGHERO - A Mariannina Sanna ed a Maria Dolores Silanos il Premio di benemerenza “Giuseppe Toniolo”. Il conferimento è avvenuto nel corso della serata sulle “Tradicions populars de l’Alguer”, svoltasi nella Sala conferenze de “Lo Quarter”, nell’ambito della “Settimana di cultura per lo sviluppo e l’ambiente”. È stata l’occasione per riascoltare alcuni affascinanti brani delle due artiste algheresi, protagoniste fin dagli Anni Sessanta di importanti eventi musicali ad Alghero, in Italia ed all’estero. Brani come “Senza Fi”, “Tu i la Lluna”, “Cristina”, “Lu Gal”, “Lluis”, “Tan ses anara”, hanno riecheggiato in sala con le voci di Mariannina e Nando Dalerci, accompagnati dal maestro Andrea Caria e dal piccolo Nicolò.



A condurre la serata è stato Franco Simula, con cui i due artisti hanno raccontato di aneddoti parlando della loro passione per la musica e dell’amore per Alghero. Momenti di vita, di storia locale, alternati con brani musicali hanno caratterizzato la serata e sono stati ulteriore prova di merito dei due premi assegnati. Sanna si è dedicata all’arte del canto e della recitazione fin dalla adolescenza ed il suo amore per Alghero lo ha saputo trasmettere a figli e nipoti, tanto da sentirsi soddisfatta nel vedere già oggi tramandati i suoi insegnamenti di vita alle nuove generazioni. Silanos, pur essendo impedita di presenziare alla cerimonia di premiazione a causa di una temporanea infermità, ha voluto comunque voluto esprimere gratitudine ai presenti grazie ad un collegamento telefonico effettuato in diretta nel corso della serata.



I lavori erano stati aperti da una conferenza di Antonello Colledanchise, esperto in tradizioni popolari, sull’importanza della lingua locale come strumento essenziale per tramandare le tradizioni popolari. Ad intervistare gli artisti ed a condurre la serata è stato Simula, da sempre impegnato nella promozione della lingua e della cultura algherese. La Settimana di cultura per lo sviluppo e l’ambiente prosegue oggi (martedì), con una Conferenza su “I beni culturali, patrimonio di crescita per le comunità locali”. Interverranno Aldo Sari, dell’Università degli studi di Sassari, e don Paolo Secchi, direttore dell’Ufficio Beni culturali delle Diocesi di Alghero-Bosa. I lavori si terranno alle 19, nella Torre Sulis, dove è aperta anche la mostra collettiva dei pittori Angelo Caneo, Maria Filomena Mura, Cici Peis, Enrico Pinna e Sergio Serratrice.



