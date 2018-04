Condividi | Red 10:09 La casa editrice algherese presenta due appuntamenti da non perdere con due suoi nuovi libri: giovedì, nella Biblioteca San Michele di Largo Lo Quarter, verrà presentato “Elnamù”, di Pietro Alessandro Fanile. Sabato, nella Sala conferenze de Lo Quarter, verrà presentato il libro “Esorcismi e formule medico-magiche in Alghero”, a firma di Pasqual Scanu Doppio appuntamento Nemapress a Lo Quarter



ALGHERO - La Nemapress presenta due appuntamenti da non perdere con due suoi nuovi libri: giovedì 26 aprile, nella Biblioteca San Michele di Largo Lo Quarter, ad Alghero, con inizio alle 18.30, verrà presentato il romanzo d’esordio di Pietro Alessandro Fanile, “Elnamù”, inserito nella collana Narrativa delle Edizioni Nemapress. Dopo i saluti di benvenuto da parte di Vivi Fancellu a nome della Biblioteca, a parlare del libro insieme con l’autore saranno il filosofo e saggista Sergio Sotgiu e Neria De Giovanni per la Nemapress.



Fanile, nato a Reggio Emilia, è un giovane studente di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari che vive ad Alghero. “Elnamù” racconta il viaggio iniziatico di un giovane fanciullo nella foresta della vita: “Che sia umano, animale o chissà cos’altro poco importa, conta il legame che si crea, conta solo il cuore che si lega con un altro cuore. Quando questo accade, (…), conta solamente quell’incredibile forza immortale che supera il mare del tempo e lo spazio infinito, quell’incredibile forza che nella storia viene chiamata amore, in qualunque forma questa decida di rivelarsi”.



Sabato 28, con inizio alle 18, nella Sala conferenze de Lo Quarter, verrà presentato il libro "Esorcismi e formule medico-magiche in Alghero", a firma di Pasqual Scanu, ricercatore algherese; il libro, che esce a 110 anni dalla nascita dello scrittore, analizza esorcismi e riti della medicina popolare algherese con un'interessante prefazione a cura di Alessandra Derriu, che aiuta a capire le pratiche medico-magiche ancora in uso nella città catalana. "Molti esorcismi curativi sono ancora praticati in città con un preciso formulario paraliturgico, a fin di bene. L'esorcista si considera intermediario tra la misericordia di Dio e colui che soffre; il suo mezzo curativo è la preghiera semplice e silenziosa, mormorata a fior di labbra". Il libro è curato da Massimiliano Fois che è anche il curatore della mostra, allestita a Lo Quarter, dedicata alla figura di Scanu. Per la Nemapress, sarà presente l'editore De Giovanni.