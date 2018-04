Condividi | Red 9:07 L´alfiere del Tc Alghero Michele Fois si aggiudica il Torneo Open Città di Oristano, concedendosi il bis dopo la vittoria del Open di Pasqua ad Alghero Tennis: l´algherese Fois conquista Oristano



ALGHERO - Michele Fois si aggiudica il Torneo Open Città di Oristano, concedendosi il bis dopo la vittoria del Open di Pasqua ad Alghero. Partendo come testa di serie numero 1 per la sua miglior classifica (2.5), il cammino del portacolori del Tc Alghero ha esordito nei quarti di finale regolando Nicolò Dessi 6-3, 6-1.



In semifinale, ha eliminato l'olbiese tesserato per il Tc Cagliari Matteo Masala (2.7), battuto 6-2 7-5. In finale, Fois si è imposto 7-6, 6-3 sul cagliaritano del Margine Marco Dessì (2.6).



Ottime le prestazioni anche degli altri tesserati del Tc Alghero presenti ad Oristano. Nel tabellone maschile, Gabriele Paolini è stato stoppato solo in semifinale da Dessì, mentre, nel tabellone femminile, Arianna Alias ha ceduto 7-6, 6-4 contro la torresina Puggioni.



