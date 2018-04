Condividi | Red 8:06 Questa sera, Gianni Coscia, Max De Aloe, Daniele Di Bonaventura e Manuela Loddo porteranno il progetto musicale sul palco del Teatro Adriano Art´In porta a Cagliari Sospiri Sospesi



CAGLIARI – Questa sera (martedì), alle 21, sul palco del Teatro Adriano di Cagliari, l'associazione culturale Art'In presenterà “Sospiri sospesi”. Il progetto musicale di Art'In, per l'etichetta “Barnum for art”, nasce dall'omonimo spettacolo scritto e diretto da Romano Usai sul tema delle migrazioni. Sospiri sospesi riunisce i tre strumenti principali della famiglia delle ance libere: la fisarmonica, l'armonica ed il bandoneon, ma anche tre grandi interpreti di questi strumenti: Gianni Coscia all'accordion, Max De Aloe all'armonica cromatica e Daniele Di Bonaventura al bandoneon.



Il loro percorso musicale, in questo progetto, segna l'esordio alla voce dell'attrice sarda Manuela Loddo, interprete di tre intensi brani, che ne esaltano la versatilità vocale. Tra le undici tracce del disco, ritroviamo brani originali ed omaggi alla musica popolare del Sud America, tra tango e candombe.



Per la serata, con degustazione, gli organizzatori consigliano la prenotazione, telefonando ai numeri 392/2962241 o 333/8115999, inviando una e-mail agli indirizzi web artinproduzioni@gmail.com o teatro@artinproduzioni.it, oppure direttamente al Teatro Adriano, in Via Sassari 16. Il biglietto intero costa 12euro, il ridotto 10euro.