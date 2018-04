Condividi | Red 7:01 I lavori della massima assise cittadina riprenderanno oggi pomeriggio, nella sede di Palazzo Ducale. Sei i punti all´Ordine del giorno Sassari: Consiglio comunale in aula



SASSARI – I lavori del Consiglio comunale di Sassari riprenderanno oggi (martedì), alle 15.30, nella sede di Palazzo Ducale. Sei i punti all'ordine del giorno. Si inizierà con il riconoscimento della spesa per interventi di somma urgenza per Li Punti e l'Argentiera.



Si discuterà poi il riconoscimento di tre debiti fuori bilancio: il primo relativo al ricorso di un'ordinanza del Tribunale civile di Sassari, il secondo per una causa finita in Corte di cassazione, il terzo per il pagamento di somme per transazione extragiudiziale per un'area occupata per la realizzazione delle opere di risanamento e razionalizzazione della rete fognaria urbana, che porterà ad una variazione al Bilancio di previsione 2018-2020.



Si passerà all'approvazione della proroga per due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'annualità 2018. In conclusione, spazio all'approvazione del regolamento per l'arte di strada.