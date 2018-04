Condividi | Mariangela Pala 23:32 Il 29 aprile l´iniziativa con Time in Jazz, Tirias, Escursì e in collaborazione con il Parco e il Comune di Porto Torres Asinara Trekkin´ jazz nell´evento Unesco



PORTO TORRES - La musica della Funky jazz Orkestra di Berchidda e le bellezze naturali dell'isola dell'Asinara. Una combinazione originale attorno a cui è stato costruito l'evento Asinara Trekkin' Jazz, in programma domenica 29 aprile sull'isola parco. La manifestazione si svolgerà in occasione della Giornata internazionale del Jazz promossa dall'Unesco. Porto Torres, con l'isola dell'Asinara, farà parte della rete dei centri della Sardegna che sostengono Jazz Island for Unesco, iniziativa che coinvolge anche Tavolara, Alghero, Nuoro e Barumini.



L'evento è stato presentato questa mattina nella sala conferenze del Palazzo del Marchese dal Sindaco Sean Wheeler e dall'Assessora alla Cultura, Alessandra Vetrano. Presenti anche il Direttore del Parco Nazionale dell'Asinara, Pierpaolo Congiatu, Giannella Demuro in rappresentanza di Time in Jazz, Andrea Morra e Marco Medda per Escursì. «È un evento che si inserisce in una manifestazione di grande interesse culturale – sottolinea il sindaco Sean Wheeler – che gode del sostegno dell'Unesco. Per Porto Torres e per la nostra isola parco è importante aver avviato, inoltre, una collaborazione con Time in Jazz, associazione impegnata da anni nella valorizzazione e nella diffusione di questo genere musicale».



«L'iniziativa è stata recentemente presentata a Parigi e ha acquisito, quindi, un carattere di internazionalità. Il trekkin' jazz – ha aggiunto l'assessora alla Cultura e al Turismo, Alessandra Vetrano – è un'esperienza nuova e suggestiva. È stata fondamentale l'attività organizzativa e promozionale svolta da Escursì, per l'occasione braccio operativo di Time in Jazz. Escursì è una startup per il turismo attivo che è nata proprio grazie all'idea di tre giovani professionisti di Porto Torres i quali, nonostante le difficoltà del caso, hanno deciso di scommettere su un prodotto innovativo, rimanendo in Sardegna e contribuendo a promuoverne le bellezze. L'evento è soldout, ma è bene precisare che le esibizioni della Funky Jazz Orchestra di Berchidda saranno aperte a tutti coloro che domenica 29 aprile si troveranno sull'isola, a prescindere dalle modalità di visita». Per il Direttore dell'Ente Parco, Pierpaolo Congiatu, «l'Asinara è un posto perfetto per questo tipo di manifestazioni, perché la storia e l'atmosfera particolare consentono alle forme d'arte di esprimersi con discrezione ed equilibrio».



La rete che si è costituita in occasione della Giornata internazionale del Jazz, nasce come forma di tutela e promozione del patrimonio ambientale e culturale della Sardegna. «Siamo stati a Parigi al palazzo dell'Unesco per raccontare ciò che abbiamo programmato per Alghero, Porto Torres, Nuoro e gli altri centri – ha detto Giannella Demuro di Time in Jazz – e siamo convinti che grazie al supporto di amministrazioni locali lungimiranti come quelle coinvolte siamo riusciti a trasmettere l'unicità di luoghi già riconosciuti dall'Unesco e degli altri siti della Sardegna che legittimamente ambiscono a candidarsi come tali». Andrea Morra e Marco Medda di Escursì hanno ribadito «il grande entusiasmo che si è creato attorno a questa iniziativa. Abbiamo avuto prenotazioni da ogni parte della Sardegna, da Roma, Milano, Torino, Cuneo e anche dall'Inghilterra. Diversi partecipanti ci hanno inoltre chiesto informazioni su dove poter alloggiare in città».



