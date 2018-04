Condividi | Red 22:04 Record di espositori, di pubblico, di partecipazione agli eventi collaterali: la manifestazione andata in scena ieri ha totalizzato numeri da far girare la testa Sagra della fragola a Sa Segada: è record



ALGHERO - Record di espositori, di pubblico, di partecipazione agli eventi collaterali: la Sagra della fragola di Sa Segada andata in scena ieri (domenica) ha totalizzato numeri da far girare la testa. Mai nessun evento nella storia della Nurra era mai riuscito ad essere così attrattivo ed il responso da parte dei visitatori intervistati è unanime: manifestazione eccezionale, organizzazione all'altezza, grande divertimento ed ambiente genuino, vero. La Sagra è stata baciata dal sole ed inaugurata al mattino, alla presenza dei sindaci di Alghero, Sassari ed Olmedo Mario Bruno, Nicola Sanna e Toni Faedda, oltre ai vertici del Parco di Porto Conte, delle organizzazioni di categoria Cia e Coldiretti, i consiglieri regionali Valerio Meloni e Luigi Lotto, l'assessore comunale allo Sviluppo economico Ornella Piras, “scortati” dal consigliere comunale “di zona” Mimmo Pirisi.



E' iniziata subito la festa con la partenza, all'interno del campo sportivo, della Corsa della fragola, manifestazione ludico-sportiva riservata ai bambini, che ha registrato un numero record di presenze: oltre cento giovanissimi corridori, suddivisi per categorie, si sono divertiti insieme a genitori, zii, nonni e parenti ricevendo ciascuno un premio ricordo. Si sono dunque trasferiti tutti al centro della borgata, dove l'affluenza di visitatori era già molto alta. Le settecento sedie in dotazione non sono bastate e sono stati infine occupati muretti, scale ed ogni luogo dove fosse possibile sedersi ed assistere agli eventi, pranzare e rilassarsi in compagnia. Nel frattempo, la macchina organizzativa formata dagli instancabili volontari del Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà lavorava a pieno ritmo per soddisfare le richieste del pubblico presente.



La Sagra è proseguita in un via vai continuo di persone per tutta la giornata, centinaia e centinai in piedi ed a passeggio fino a tarda sera. Gli stand sono stati presi d'assalto e le fragole sono finite in poche ore, nonostante i produttori continuassero a mandare i loro dipendenti sul campo per raccoglierne altre (questo sì chilometro zero). Presi d'assalto anche gli altri stand con i prodotti di altro genere ed in particolare i prodotti alimentari (olio, vino, formaggi, insaccati, pane e dolci). Grande successo della performance del Coro di Baratz e della Banda musicale di Alghero, della scuola di ballo e del concorso di Miss Fragolina e Miss Fragola, che ha incoronato reginetta Cassidy Lee Hasse, splendida ragazza ad Alghero per l'Erasmus. Importante e partecipato anche il dibattito sul futuro della fragola nel territorio e della sua filiera che dovrà arrivare al marchio della Nurra. Al dibattito hanno partecipato produttori, tecnici di Laore, rappresentanti del Parco di Porto Conte, amministratori locali, provinciali e regionali, oltre alle organizzazioni di categoria e l'Università degli studi di Sassari.



Nella foto: il taglio del nastro inaugurale