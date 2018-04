Condividi | Mimmo Pirisi 19:21 L'opinione di Mimmo Pirisi Polemiche Pai: tanto rumore per nulla



Potrei dire “Tanto rumore per nulla”. La legittimità degli atti portati dall'amministrazione Comunale per l'adozione del Pai sono risultati legittimi.



Certo si è dovuto rifare un passaggio in Consiglio per sicurezza, a causa di un errore di battitura della delibera di approvazione (che non fanno certamente i consiglieri comunali), che invece avevano approvato sia in Commissione, che in Consiglio la delibera giusta. Ma il ricorso prima annunciato e poi ritirato da alcuni consiglieri comunali, ha indotto l'amministrazione a riapprovare in Consiglio l'atto (questo si con spreco di denaro pubblico).



Tutto questo si poteva evitare sia da una parte con un po' più di attenzione e dall'altra con meno ostruzionismo e buon senso. Pazienza, se ne prende atto e si aspetta l'ok della Regione, unico vero Ente che approva tale strumento indispensabile per l'approvazione definitiva del Piano di bonifica e di altri strumenti urbanistici per la nostra città e il suo territorio, sempre con buona pace di tutti compresi quelli che in tutti i modi tentano di bloccare lo sviluppo di Alghero e delle borgate.



* capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Alghero Commenti