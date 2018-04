Condividi | M.P. 14:41 «Noi del circolo Pd di Porto Torres chiediamo all´amministrazione maggiore attenzione alle segnalazioni che i cittadini quotidianamente fanno attraverso i partiti o personalmente sui social, per denunciare i tanti problemi presenti nel nostro territorio comunale» Decoro urbano: «Porto Torres, città in stato di abbandono»



PORTO TORRES - Il degrado urbano visibile all'ingresso di Porto Torres non è una bella cartolina di promozione agli occhi di tutti coloro che ogni giorno fanno il loro ingresso in città. Le decine di buche sulla strada, che da mesi stanno mettendo alla dura prova la pazienza dei cittadini, con conseguenti segnalazioni per i danni alle loro auto, è solo uno dei tanti problemi relativi allo stato di abbandono in cui versa urbanisticamente la città.



«Con l'arrivo della stagione primaverile si pensava che alcuni lavori di risistemazione urbana e decoro, annunciati tempo indietro dall'amministrazione comunale, quali il taglio delle erbacce che periodicamente fuoriescono dai marciapiedi e la pulizia delle strade, potessero subito essere effettuati» dice il segretario cittadino Pd Mirko Luiu - «Per lo meno, ci aspettavamo che fossero calendarizzati da parte della giunta una serie di primi interventi urgenti da eseguire in città. Invece così non è stato».



Le bandiere all'ingresso di Porto Torres sono a brandelli da mesi e non sono state ancora sostituite con delle nuove, così il nome della città riportato in pietra sulla rotatoria d'ingresso, coperta dai fili d'erba alti e dai rifiuti depositi li dal vento. «Per non parlare delle condizioni allarmanti dei marciapiedi, delle fioriere e degli alberi», aggiunge il segretario Luiu. «Noi del circolo Pd di Porto Torres chiediamo all'amministrazione maggiore attenzione alle segnalazioni che i cittadini quotidianamente fanno attraverso i partiti o personalmente sui social, per denunciare i tanti problemi presenti nel nostro territorio comunale».



«Se il sindaco avesse letto con attenzione le dodici interrogazioni pervenute in comune dai cittadini per il question time, avrebbe compreso l'importanza di tale preoccupazione. Un attento cittadino turritano, alcune settimane fa, ha fatto una proposta sui social di utilizzare una parte dei denari, ricavati dalla tassa di sbarco sull'isola dell'Asinara, - sostiene Mirko Luiu - per opere estetiche di rifioritura e di decoro urbano. Un'idea molto interessante che come Pd cittadino condividiamo, soprattutto ora che la stagione turistica è alle porte e Porto Torres e l'Isola dell'Asinara devono avere una marcia in più per competere turisticamente con le altre località sarde».



La segreteria del Pd cittadino vuole rimarcare il tema politico che il problema del manto stradale in città debba essere risolto una volta per tutte. «L'amministrazione comunale, invece che usare scuse e giustificazioni, deve dirci come vuole affrontare il problema e trovare le risorse per pianificare i diversi interventi che i cittadini si aspettano da tempo, per fare bella e invitante Porto Torres, e che in campagna elettorale il partito di maggioranza in città ha promesso ma non ancora mantenuto», conclude il segretario Pd, Mirko Luiu. Commenti PORTO TORRES - Il degrado urbano visibile all'ingresso di Porto Torres non è una bella cartolina di promozione agli occhi di tutti coloro che ogni giorno fanno il loro ingresso in città. Le decine di buche sulla strada, che da mesi stanno mettendo alla dura prova la pazienza dei cittadini, con conseguenti segnalazioni per i danni alle loro auto, è solo uno dei tanti problemi relativi allo stato di abbandono in cui versa urbanisticamente la città.«Con l'arrivo della stagione primaverile si pensava che alcuni lavori di risistemazione urbana e decoro, annunciati tempo indietro dall'amministrazione comunale, quali il taglio delle erbacce che periodicamente fuoriescono dai marciapiedi e la pulizia delle strade, potessero subito essere effettuati» dice il segretario cittadino Pd Mirko Luiu - «Per lo meno, ci aspettavamo che fossero calendarizzati da parte della giunta una serie di primi interventi urgenti da eseguire in città. Invece così non è stato».Le bandiere all'ingresso di Porto Torres sono a brandelli da mesi e non sono state ancora sostituite con delle nuove, così il nome della città riportato in pietra sulla rotatoria d'ingresso, coperta dai fili d'erba alti e dai rifiuti depositi li dal vento. «Per non parlare delle condizioni allarmanti dei marciapiedi, delle fioriere e degli alberi», aggiunge il segretario Luiu. «Noi del circolo Pd di Porto Torres chiediamo all'amministrazione maggiore attenzione alle segnalazioni che i cittadini quotidianamente fanno attraverso i partiti o personalmente sui social, per denunciare i tanti problemi presenti nel nostro territorio comunale».«Se il sindaco avesse letto con attenzione le dodici interrogazioni pervenute in comune dai cittadini per il question time, avrebbe compreso l'importanza di tale preoccupazione. Un attento cittadino turritano, alcune settimane fa, ha fatto una proposta sui social di utilizzare una parte dei denari, ricavati dalla tassa di sbarco sull'isola dell'Asinara, - sostiene Mirko Luiu - per opere estetiche di rifioritura e di decoro urbano. Un'idea molto interessante che come Pd cittadino condividiamo, soprattutto ora che la stagione turistica è alle porte e Porto Torres e l'Isola dell'Asinara devono avere una marcia in più per competere turisticamente con le altre località sarde».La segreteria del Pd cittadino vuole rimarcare il tema politico che il problema del manto stradale in città debba essere risolto una volta per tutte. «L'amministrazione comunale, invece che usare scuse e giustificazioni, deve dirci come vuole affrontare il problema e trovare le risorse per pianificare i diversi interventi che i cittadini si aspettano da tempo, per fare bella e invitante Porto Torres, e che in campagna elettorale il partito di maggioranza in città ha promesso ma non ancora mantenuto», conclude il segretario Pd, Mirko Luiu.