Grimaldi: offerte viaggi per la Festha Manna

PORTO TORRES - Con Grimaldi Lines alla scoperta della Sardegna più vera, con la sua cultura secolare e i suoi antichi riti religiosi e popolari. Tra questi la ‘Festha Manna’ di Porto Torres, che celebra la Pentecoste e che quest’anno è in programma dal 19 al 21 maggio: non solo tradizionali processioni religiose con grande partecipazione popolare, ma anche un calendario di manifestazioni culturali, sportive e di puro intrattenimento.



In concomitanza con questa manifestazione, Grimaldi Lines conferma la centralità della destinazione Sardegna e lancia la promozione speciale Fhesta Manna, che garantisce il 20% di sconto (diritti fissi esclusi) a tutti coloro che desiderano raggiungere l’isola.

L’offerta è valida su tutti i collegamenti effettuati dalla Compagnia verso la destinazione Sardegna – Civitavecchia-Porto Torres, Livorno-Olbia e Barcellona-Porto Torres –per prenotazioni effettuate dal 23 aprile con partenze tra il 16 e il 23 maggio 2018.



Lo sconto si applica al passaggio nave a ai supplementi per la sistemazione a bordo e per gli animali e i veicoli al seguito. È cumulabile con le altre tariffe speciali attive al momento della prenotazione, con le convenzioni in corso e con lo sconto speciale Sardi Doc dedicato ai passeggeri nativi e/o residenti sull'isola.