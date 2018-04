Condividi | Red 15:09 Domani, le maglie utilizzate domenica, nell’ultima gara di campionato della compagine rossoblu, riproduzioni di quelle utilizzate nella stagione 1962/63 dell’indimenticato Marzio Lepri, saranno messe all’asta nella sala conferenze dell’Hotel Il Vialetto Martedì, asta benefica della Torres



SASSARI - Le maglie utilizzate domenica (ieri), nell’ultima gara di campionato della Torres, riproduzioni di quelle utilizzate nella stagione 1962/63 dell’indimenticato Marzio Lepri (le prime in cui compare lo scudetto con le croci e le torri) saranno messe all’asta domani, martedì 24 aprile, nella sala conferenze dell’Hotel Il Vialetto, a Sassari. Sarà possibile partecipare anche per coloro che vivono fuori sede.



Basterà inviare una e-mail all’indirizzo web ufficiostampaseftorres@gmail.com con i propri dati: nome e cognome, Comune e via di residenza, numero di telefono. Tutto questo, entro e non oltre le 16 di domani. Gli organizzatori risponderanno subito per illustrare i dettagli dell’iniziativa.



Le maglie messe all'asta sono capi unici, realizzati per la Torres dalla Sartoria sportiva di calcio Retrò Milano, specializzata in riproduzioni artigianali di maglie d’epoca. I proventi dell’asta saranno devoluti interamente all’Associazione di oncoematologia “Mariangela Pinna” onlus di Sassari. Commenti SASSARI - Le maglie utilizzate domenica (ieri), nell’ultima gara di campionato della Torres, riproduzioni di quelle utilizzate nella stagione 1962/63 dell’indimenticato Marzio Lepri (le prime in cui compare lo scudetto con le croci e le torri) saranno messe all’asta domani, martedì 24 aprile, nella sala conferenze dell’Hotel Il Vialetto, a Sassari. Sarà possibile partecipare anche per coloro che vivono fuori sede.Basterà inviare una e-mail all’indirizzo web ufficiostampaseftorres@gmail.com con i propri dati: nome e cognome, Comune e via di residenza, numero di telefono. Tutto questo, entro e non oltre le 16 di domani. Gli organizzatori risponderanno subito per illustrare i dettagli dell’iniziativa.Le maglie messe all'asta sono capi unici, realizzati per la Torres dalla Sartoria sportiva di calcio Retrò Milano, specializzata in riproduzioni artigianali di maglie d’epoca. I proventi dell’asta saranno devoluti interamente all’Associazione di oncoematologia “Mariangela Pinna” onlus di Sassari.