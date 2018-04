Condividi | Red 15:56 Il viaggio musicale dei Tazenda alla 17esima Mostra regionale del libro in Sardegna, dopo il successo di Arzachena “Dentro le parole”, il nuovo progetto di Gigi Camedda e Gino Marielli, con il cantante Nicola Nite, sarà “in scena” domani sera, nel Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer, per poi andare venerdì 27 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, sotto le insegne del Cedac, per la Stagione 2017-18, sezione Musica, nell´ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna I Tazenda sbarcano alla Mostra regionale del libro



MACOMER - Un intrigante viaggio “Dentro le parole”, con il nuovo progetto musicale dei Tazenda, in tour nell'Isola sotto le insegne del Cedac, per la Stagione 2017-18, Sezione Musica, nell'ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Dopo il debutto, venerdì 9 marzo, sul palco dell'Auditorium comunale di Arzachena, Gigi Camedda (piano e voce) e Gino Marielli (chitarra acustica, hang e voce) saranno protagonisti, con Nicola Nite (voce leader e chitarra acustica), domani, martedì 24 aprile, alle 21, nel Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer, in occasione della 17esima Mostra regionale del libro in Sardegna, ed infine venerdì 27, alle 21, al Teatro comunale di San Gavino Monreale, per un raffinato concerto-spettacolo in chiave rigorosamente acustica, tra antichi e nuovi successi.



Sul palco, anche Marco Camedda (piano, djembè e darabouka), Massimo Cossu (chitarre acustiche, banjo e mandolino), Marco Garau (batteria e cajón) e Massimo Canu (basso), per un'intrigante antologia di canzoni, dall'inedita “Dentro le parole” (scritta da Nite, Massimo Severo Sestu e Marielli) a“Pitzinnos in sa gherra”, da “Carrasecare” alla hit “Cuore e vento”, da“Madre Terra” ad “Amore Nou”. Un evento speciale per ripercorrere insieme agli artisti trent'anni di musica, dal primo album “Tazenda” (1988), che sintetizza la cifra stilistica del trio formato da Andrea Parodi, Gigi Camedda e Gino Marielli, in una felice mescolanza di sonorità contemporanee, echi e stilemi della tradizione dell'Isola con una forte vocazione identitaria, da cui scaturisce la scelta di esprimersi in limba.



Fin dalle origini, i Tazenda si sono imposti sulla scena nazionale con la peculiarità di una musica pop-rock-etno-folk in sardo logudorese, dove chitarre e tastiere si intrecciano alle launeddas ed all'organetto diatonico, come alle voci dei tenores, per raccontare il presente affrontando temi delicati e scottanti, ma anche la magia e la bellezza dell'Isola nel cuore del Mediterraneo e cantare l'amore ed il rimpianto trasfigurati in poesia, come nella celeberrima versione de “No potho reposare”, di Salvatore Sini e Giuseppe Rachel. Il successo con “Disamparados” (che diventa “Spunta la luna dal monte” nella nuova versione in italiano presentata al Festival di Sanremo con Pierangelo Bertoli, che ha curato la riscrittura della canzone, vincitrice della Targa Tenco, con cui conquistano il pubblico del Teatro Ariston, poi l'album “Murales”, che vende oltre 200mila copie e la vittoria al Cantagiro con Paola Turci e di nuovo a Sanremo con “Pitzinnos in sa gherra”, scritta con la collaborazione di Fabrizio De André; ancora il nuovo disco, “Limba”, che comprende la fortunata “Preghiera semplice” ed “'Etta abba chelu”, eseguita insieme a De André.



Sarà poi la volta dell'album “Il popolo rock”, preceduto dall'omonimo singolo, e “Fortza Paris”. Poi, nel 1997, la prima raccolta, “Il sole di Tazenda”, con tre brani inediti con cui si conclude una prima, importante stagione, con collaborazioni significative, da Gianni Morandi con il Coro degli angeli ai Simple Minds, Fabrizio De André e Pierangelo Bertoli, Mauro Pagani e Paola Turci, gli Inti-Illimani e Maria Carta, i Nomadi ed Eros Ramazzotti, con concerti in Italia e negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Belgio, Slovenia ed a Cuba.



