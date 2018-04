Condividi | Red 23:37 Si va verso il corso-concorso e l´ampliamento degli spazi per la mobilità. Via libera all´ipotesi del contratto Dirigenti Regione: Giunta aggiorna programma assunzioni



CAGLIARI - Lo svolgimento di un corso-concorso, l’ampliamento degli spazi per le procedure di mobilità ed il via libera all’ipotesi del contratto. Sono i temi delle delibere, approvate venerdì dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Personale Filippo Spanu, che riguardano i dirigenti dell’Amministrazione e degli enti della Regione. Viene delineato, con l’aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno 2017-2019, il nuovo quadro del reclutamento delle figure apicali per un totale di ventinove unità da inserire negli organici dell’Amministrazione e del Corpo forestale. Quattordici posti, suddivisi tra l’area amministrativa e l’area tecnica, saranno assegnati con il corso-concorso che la Regione autonoma della Sardegna ha deciso di bandire nelle prossime settimane (di cui due unità per l'Enas, secondo il relativo programma assunzionale). Altri dieci (dei quali quattro già coperti) vengono attribuiti attraverso procedure di mobilità mediante cessione del contratto. Sette posti sono destinati al concorso per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale.



L’Aspal viene autorizzata a gestire in modo autonomo le procedure concorsuali per il reclutamento di un'unità di personale con qualifica dirigenziale prevista nel Piano triennale del fabbisogno. Allo stesso modo, si consente ad Agris di gestire autonomamente le procedure concorsuali per il reclutamento di due nuovi dirigenti. «L’assunzione di nuovi dirigenti – sottolinea Spanu - è una priorità di fronte alle gravi carenze negli organici che si vanno delineando. E’ necessario garantire la piena funzionalità all’intero apparato organizzativo della Regione e per questo siamo intervenuti sul programma assunzionale. Ripartiamo con il corso-concorso dopo la sentenza del Tar che aveva bloccato il precedente bando. Era urgente riattivare la procedura finalizzata all’inserimento negli organici dell’Amministrazione di figure di gestire in modo efficace i processi decisionali. La delibera – conclude l’assessore - ha avuto il consenso unanime delle organizzazioni sindacali con le quali la Giunta ha concordato di presentare in tempi brevi un disegno di legge con interventi urgenti sul reclutamento dei dirigenti».



La Giunta ha poi dato il via libera all’ipotesi di contratto collettivo di lavoro dei dirigenti del comparto dell’Amministrazione e degli Enti e della Agenzie regionali. Il periodo temporale riguarda il triennio 2016-2018. Le parti hanno ritenuto di riconoscere immediatamente gli adeguamenti retributivi e rinviare l’esame degli altri istituti di carattere normativo. «La scelta di fondo che ha guidato le decisioni sui punti dell’accordo – precisa Filippo Spanu - è fondata sulla tendenziale equiparazione del trattamento economico dei dirigenti a quella dei dirigenti degli altri comparti della pubblica amministrazione. Tale ravvicinamento è un elemento essenziale per garantire e rendere funzionale la mobilità delle figure apicali tra le diverse amministrazioni attualmente molto limitata». Entro trenta giorni, il Coran dovrà stipulare un nuovo accordo con i sindacati per definire gli istituti in grado di dare attuazione, a partire da quest’anno, al nuovo sistema di valutazione dei dirigenti sulla base di due criteri: l’aggravio delle responsabilità che deriva alle strutture dalla copertura temporanea delle posizioni dirigenziali scoperte ed il conseguimento di obiettivi di particolare valore strategico.



Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu