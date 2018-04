Condividi | Red 13:36 Anche quest’anno, la Generalitat de Catalunya contribuisce alla celebrazione della Festa di Sant Jordi a l’Alguer Sant Jordi: Aquest dia vench nova de l’Alguer...



ALGHERO - Da quando, nel 2012, la libreria Il Labirinto-Mondadori di Alghero è entrata a far parte della Rete di librerie accreditate della Generalitat de Catalunya, il Governo della Catalogna ha dato supporto alla celebrazione della festa di “Sant Jordi a l’Alguer”, della quale la nota libreria algherese è promotrice. Ogni anno, in collaborazione con l’Ufficio di rappresentanza di Alghero della Generalitat, veniva pubblicato un opuscolo che la libreria distribuiva durante la “Festa del libro e della rosa”.



Quest’anno, benché l’Ufficio di Alghero sia stato chiuso dal Governo spagnolo, (“speriamo provvisoriamente”, dichiarano i proprietari de Il labirinto), il servizio di editoria della Generalitat ha voluto contribuire, come gli altri anni, alla celebrazione de Sant Jordi nella città catalana di Sardegna e ha pubblicato l’opuscolo “Aquest dia vench nova de l’Alguer...”, che raccoglie alcune note su Alghero e sulla Sardegna presenti nei “Diari della Generalitat (1411-1713)”. Che cosa si narra di Alghero nei Diari, una cronaca così antica e continuata nel tempo? Certamente, ci troviamo solamente alcune annotazioni sparse qua e la, insieme ad alcuni riferimenti alla Sardegna ed alla descrizione di qualche evento astronomico di quei tempi che anche gli algheresi avranno osservato, come un invito ad immergersi nelle oltre 15mila pagine di queste cronache: una fonte d’informazione di prima mano per gli storici, per gli appassionati di storia o per qualsiasi persona interessata.



