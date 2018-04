Condividi | Red 20:26 Domani mattina, nell’Aula magna di Ingegneria e architettura, conferenza stampa del rettore Maria Del Zompo per illustrare l’esito della valutazione della Commissione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca sull’Università degli studi di Cagliari Sistema universitario italiano: Anvur per l´UniCa



CAGLIARI – Domani, martedì 24 aprile, alle 11, nell’Aula magna della Facoltà di Ingegneria e architettura di Via Marengo, in Piazza d’armi, il rettore dell’Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo terrà una conferenza stampa per illustrare l’esito della valutazione compiuta dalla Commissione di esperti nominati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, nell’ambito del sistema di accreditamento. La Commissione di esperti incaricata dall’Agenzia che valuta le università italiane e consente o meno la prosecuzione delle loro attività ha concluso nei giorni scorsi il severo ed approfondito esame a cui è stata sottoposta, per la prima volta nella sua storia, l’Università di Cagliari.



Si tratta di un esito estremamente importante per la vita dell’Ateneo, per i riflessi che avrà anche sull’organizzazione dell’ente, ed è quindi doveroso che il rettore e gli organi di governo riferiscano alla stampa ed all’intera società sarda. Dal 2012, infatti, tutti gli atenei italiani sono sottoposti ad un sistema finalizzato ad autorizzare l’attivazione o meno di sedi e corsi di laurea ed a confermare e valutare i requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività.



Dopo questa valutazione, ciascuna università italiana può essere autorizzata a proseguire (viene cioè accreditata) oppure possono essere soppressi alcuni corsi di laurea: il giudizio dei commissari da luogo all’accreditamento o al non accreditamento di ciascun ateneo. Subito dopo l’incontro con i giornalisti, il rettore incontrerà in un convegno pubblico a cui sono invitate, con i docenti, gli studenti ed il personale dell’Ateneo, le più alte cariche istituzionali, tra le quali il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ed il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, per riferire e commentare il giudizio conseguito.



