Industria ed ambiente: Piras e Spano ad Ottana



OTTANA – Venerdì sera, gli assessori regionali dell’Industria e della Difesa dell’ambiente Maria Grazia Piras e Donatella Spano hanno partecipato, in rappresentanza della Giunta regionale, alla manifestazione pubblica “Mai più divisi”, convocata ad Ottana. Nel corso del dibattito, Piras ha illustrato la delibera approvata sull’istanza di riconoscimento di area di crisi complessa per la zona di Ottana



Inoltre, è stato ribadito che non può esserci sviluppo senza industria ed i rappresentanti dell’Esecutivo hanno ribadito la disponibilità della Regione autonoma della Sardegna, qualora ci siano le condizioni di investimento, a perseguire questa strada ed a supportare imprenditori che desiderino rilanciare le produzioni manifatturiere esistenti nell’area di Ottana ed eventuali nuove iniziative. Nel dossier inviato al Mise, la Giunta ha puntato molto sui nuovi investimenti delle imprese che operano nell’area industriale, vedendole come un esempio di successo per altre iniziative. Nel contempo, la Regione è disponibile insieme al Mise ed a Invitalia ad attivare un’azione di scouting e di animazione sul territorio.



Inoltre, è stato richiamato il fatto che l'area di crisi non basta, ma bisogna insistere sugli investimenti pubblici già programmati e sugli interventi per combattere il disagio sociale. Per rendere le aree industriali fruibili per investimenti, dovranno essere completate le bonifiche e la Giunta, ha ricordato Spano, farà valere il principio secondo il quale "chi inquina paga". Proprio in relazione alle bonifiche, proseguono intanto le caratterizzazioni per la messa in sicurezza delle aree interessate alla riconversione industriale. Infine, è stato sottolineato lo sforzo finanziario regionale per attuare il Piano amianto: 45milioni di euro, più altri 10 con l'ultima finanziaria.