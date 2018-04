Condividi | Red 16:14 L´area di 13ettari della pineta litoranea Li Cucutti sarà gestita da Forestas grazie alla convenzione della durata quindicennale siglata venerdì tra l´agenzia regionale ed il Comune Patrimonio boschivo: Spano a Budoni



BUDONI - L'area di 13ettari della pineta litoranea Li Cucutti di Budoni sarà gestita da Forestas grazie alla convenzione della durata quindicennale siglata venerdì tra l'agenzia regionale ed il Comune. «Stiamo dando operatività alla nostra legge forestale usando lo strumento convenzionale, efficace e innovativo, previsto dalla norma stessa. Infatti, la convenzione attraverso i Piani particolareggiati, redatti e rendicontati annualmente dalle Amministrazioni comunali con il supporto di Forestas, consentirà di intervenire per la tutela forestale, ma anche di attrarre risorse europee con le quali sperimentare la fruizione sostenibile del territori», ha dichiarato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano, che venerdì, a Budoni, era presente alla firma tra il sindaco Giuseppe Porcheddu ed il direttore generale dell'Agenzia Antonio Casula.



Dopo Bonorva e Thiesi, questa è la terza convenzione attivata tra Forestas e Amministrazioni comunali. Spano ha ripercorso i punti salienti del documento e tutte le opportunità della legge forestale, che permette anche di mettere a valore sia le aree del pubblico, sia del privato nei casi in cui le Amministrazioni ed altri soggetti fossero interessati. Per la pineta di Budoni, l’Agenzia mette a disposizione personale, mezzi e competenze per risanare una fascia costiera così importante per la fruizione turistica.



«Abbiamo un sistema di circa 13ettari attualmente fortemente danneggiato dai parassiti - ha concluso la titolare della Difesa dell'ambiente - Diventa urgente intervenire per cercare di contenere la propagazione del parassita ad altre foreste e sono certa che in breve tempo potranno iniziare i lavori di sistemazione».



