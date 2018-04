Condividi | Red 13:24 Sette le compagini che tra sabato e domenica hanno rappresentati il circolo algherese sui campi dell´Isola, con cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta Fine settimana positivo per il Tc Alghero



ALGHERO – Fine settimana intenso per il Tc Alghero, che ha visto sette sue squadre partecipare ai campionati regionali di categoria sui campi della Sardegna. Alla fine del week-end, il bilancio è nettamente positivo, con sette vittorie (tre su tre per il settore giovanile), un pareggio ed una sola sconfitta.



Sabato, spazio alle categoria giovanili. A Maria Pia, l'Under 16 femminile B ha battuto 3-0 il Tc Nuoro e lo stesso risultato lo ha messo a segno l'Under 12 maschile. Vittoria per 2-1, invece, per l'Under 14 maschile sui sassaresi del Tc Milano 26.



Ieri (domenica), le algheresi impegnate nel campionato di serie C femminile hanno pareggiato 2-2 con il Tc Assemini. Nella D1 maschile, Alghero ha sbancato per 2-4 i campi del Tc Terranova, ad Olbia, la d2 femminile ha perso 1-2 a domicilio contro il Tc Stintino ed i giovani della D4 maschile hanno battuto 2-1 il Tc Telti. Mercoledì 25 aprile, in campo la C femminile (recupero casalingo contro il Tc Terranova) e la D1 maschile (contro i cagliaritani del Tc Marina residence).



Nella foto: Federico Delogu e Nicolò Serra, della D4 maschile Commenti ALGHERO – Fine settimana intenso per il Tc Alghero, che ha visto sette sue squadre partecipare ai campionati regionali di categoria sui campi della Sardegna. Alla fine del week-end, il bilancio è nettamente positivo, con sette vittorie (tre su tre per il settore giovanile), un pareggio ed una sola sconfitta.Sabato, spazio alle categoria giovanili. A Maria Pia, l'Under 16 femminile B ha battuto 3-0 il Tc Nuoro e lo stesso risultato lo ha messo a segno l'Under 12 maschile. Vittoria per 2-1, invece, per l'Under 14 maschile sui sassaresi del Tc Milano 26.Ieri (domenica), le algheresi impegnate nel campionato di serie C femminile hanno pareggiato 2-2 con il Tc Assemini. Nella D1 maschile, Alghero ha sbancato per 2-4 i campi del Tc Terranova, ad Olbia, la d2 femminile ha perso 1-2 a domicilio contro il Tc Stintino ed i giovani della D4 maschile hanno battuto 2-1 il Tc Telti. Mercoledì 25 aprile, in campo la C femminile (recupero casalingo contro il Tc Terranova) e la D1 maschile (contro i cagliaritani del Tc Marina residence).Nella foto: Federico Delogu e Nicolò Serra, della D4 maschile