Querelle Liceo Scientifico: interrogazione Salvini in Parlamento



Nella foto: Matteo Salvini Commenti ALGHERO - Non si spegne l'eco del caso che si è scatenato la scorsa settimana al Liceo Scientifico “E.Fermi” di Alghero, dopo l'allontanamento di un non vedente con cane al seguito da parte del vicepreside [LEGGI] . Il Gruppo Lega Nord ha presentato un'interrogazione firmata da Anna Cinzia Bonfrisco e dal suo leader, Matteo Salvini. Nel documento, il primo partito della Coalizione di Centrodestra chiede al Governo quali azioni voglia porre in essere per «garantire i diritti di cittadinanza delle persone disabili» ed attivare nelle scuole italiane di ogni ordine e grado «progetti formativi per abbattere quelle barriere culturali che ancora oggi rappresentano il principale ostacolo».Nella foto: Matteo Salvini