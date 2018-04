Condividi | Red 9:06 Anche ad Alghero verrà festeggiata la Liberazione dell´Italia dal nazifascismo in Piazza Pino Piras e nei locali di ResPublica, Distretto della Creatività, una festa che non è solo commemorazione, ma che vuole sottolineare l´importanza di lottare, oggi come ieri, contro i nuovi fascismi, una festa che vede la Liberazione come processo perpetuo di emancipazione dei popoli dalle oppressioni 25 aprile: il programma di ResPublica



ALGHERO - Il 25 aprile, anche ad Alghero, verrà festeggiata la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo in Piazza Pino Piras e nei locali di ResPublica, Distretto della Creatività, una festa che non è solo commemorazione, ma che vuole sottolineare l'importanza di lottare, oggi come ieri, contro i nuovi fascismi, una festa che vede la Liberazione come processo perpetuo di emancipazione dei popoli dalle oppressioni. Il programma di mercoledì prevede, dalle 16, giocoleria di strada con Tricirco, dj set con Jah'l'sas sound system e punto informativo del Collettivo antifascista algherese.



Alle 18.30, si terrà un'assemblea su antifascismo e spazi pubblici, in un percorso che mira a popolare le strade ed i quartieri, per fare avanzare un’idea di Liberazione dai gruppi xenofobi, dal loro sdoganamento nelle Istituzioni e nei media e dalle aggressioni fasciste e razziste che si sono susseguite sul territorio. Ma anche Liberazione da tutte le forme di miseria ed abuso, dal patriarcato, dal lavoro nero, dalla disoccupazione, dalle mafie, dalle guerre e dalle occupazioni militari.



Alle 19.30, si alterneranno diversi interpreti in un susseguirsi di letture partigiane. Alle 20.30, è in programma una cena sociale e condivisa ed alle 21, sarà il momento dei concerti con i canti popolari e di lotta di "Ificrate e i suoi Peltasti", le musiche popolari degli "Archè" ed infine il rock dei "No way out". L'evento si inserisce nella Primavera antifascista promossa dal Coordinamento antifascista algherese, di cui fanno parte AfrikAsiAlghero, Alive Sardegna, Anpi Alghero, Archivi del sud, Asce, Cathartica edizioni, Collettivo Alghero antifascista, Collettivo artistico Rp arti, Gus Alghero, Impegno rurale, Jah'l'sas sound system, Madri per Roma Città aperta, Malerbe, ResPublica, Rete Kurdistan Sardegna, Rete unitaria anfifascista Sulcis Iglesiente e Tricirco.