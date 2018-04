Condividi | Red 19:31 Il XV algherese sbanca per 15-37 il campo di Via Trento, tana dell´Amatori Capoterra. E´ la prima volta in sette anni che la squadra in trasferta vince la sfida regionale Rugby: l'Amatori Alghero conquista il derby sardo e sogna



ALGHERO – L'Amatori Alghero sbanca per 15-37 il campo dell'Amatori Capoterra e resta a -2 dalla capolista Cus Milano, vincente 63-24 sul Sondrio Sertori. Le due inseguitrici, Edilnol Biella e Monferrato, hanno anch'esse vinto con il bonus, quindi, a tre giornate dalla fine, la classifica resta immutata. Ma Alghero festeggia, oltre che per la vittoria in se, anche per aver rotto una maledizione che durava da sette campionati: chi giocava il derby in trasferta, lo perdeva.



PRIMO TEMPO. Al 2' è Anversa a sbloccare il risultato con un piazzato (3-0). Ma passano due minuti ed Arru centra i pali (3-3). Al 27', arriva la meta dell'ex, Francescio, che timbra il 3-8. Il risultato non cambia e le squadre vanno al riposo.



SECONDO TEMPO. Ripresa più frizzante, con Ceglia che firma la meta al 44' (3-13). Passano otto minuti ed è Armani a superare la difesa locale, con Anversa che trasforma per il 3-20. Al 65', Poloni trova la prima meta per i padroni di casa (8-20), ma passano due minuti ed Armani concede il bis che vale il bonus: Anversa trasforma (8-27). Ancora Anversa timbra il piazzato al 72' (8-30). A tre minuti dalla fine, Sangiorgi va in meta ed Aru trasforma (15-30). Al minuto 81, il match si chiude sulla meta di Salaris, ancora trasformata da coach Anversa.



AMATORI CAPOTERRA–AMATORI ALGHERO 15-37:

AMATORI CAPOTERRA: Aru, Santillo, Baire (37’st Loddo), Garau, Stara (30’st Bousmina), A.Baire, Villagra, Busser, Sainas, Thioye, Lupi, Peddio, Poloni (32’st Uccheddu), Sangiorgi, Carrone. Coach Lisandro Villagra.

AMATORI ALGHERO: Bortolussi, Francesio (35’st Delrio), Serra, De Jager, Pesapane (30’st Sanciu), Anversa, Armani, Fernandez, Fall (35’st Daga), Ceglia, Tevdoradze, Paco, Micheletti (35’st Ilie), Spirito, Salaris. Coach Marco Anversa.

