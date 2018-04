Condividi | Red 16:03 Lunch match amaro per il Banco di Sardegna Dinamo, che cade nella sfida con i campioni d’Italia. 84-92 il risultato in favore della Reyer al PalaSerradimigni, nel match valido per la 12esima giornata del campionato Lba Basket: Venezia sbanca Sassari



SASSARI - Non sorride al Banco di Sardegna Dinamo Sassari la sfida della 12esima giornata di ritorno del campionato Lba. Al PalaSerradimigni, la Reyer Venezia si impone 84-92, sfruttando nel finale la profondità della panchina e l’entusiasmo dei risultati positivi di questi giorni. A partire da domani, lunedì 23 aprile, gli uomini di coach Zare Markovski lavoreranno in vista delle prossime due sfide in trasferta: domenica 29, Devecchi e compagni affronteranno in Irpinia la Scandone Avellino, seconda finalista insieme a Venezia di Fiba Europe cup, mentre domenica 6 maggio, calcheranno il parquet del PalaTrento, nella sfida contro l’Aquila Basket Trento.



Markovski manda in campo Bostic, Bamforth, Jones, Stipcevic e Polonara, coach De Raffaele risponde con Haynes, Sosa, Daye, Cerella e Watt. Daye apre il match con un canestro dalla lunga distanza, per i sassaresi primi punti a referto dalla lunetta firmati Polonara. Bamforth si accende con 8punti, per la Reyer rispondono Daye e Watt. Sorpasso biancoblu con Bamforth e l’asse Stipcevic-Jones: la sfida diventa punto a punto. Haynes attacca dalla media, Stipcevic risponde con la stessa moneta. Planinic trova il canestro dell’allungo sassarese, Biligha chiude il primo quarto 23-22. Nella seconda frazione, i campioni d’Italia provano a scappare via: in avvio sono Peric, Bramos e De Nicolao. Non ci stanno i padroni di casa, reazione con Planinic, Spissu e Stipcevic. Duello dai 6,75 tra Haynes e Stipcevic: Bamforth piazza un break di 5punti, che sigla il sorpasso isolano. Controbreak orogranata con Daye e Tonut: la sfida è apertissima. Bostic e Hatcher guidano il Banco, Polonara lanciato in contropiede inchioda la bimane che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 43-43.



Al rientro dall’intervallo lungo, ancora sfida punto a punto tra le due squadre: Venezia prova a scappare via, Sassari però non ci sta. A condurre l’offensiva veneta Watt, Daye e Haynes, il Banco può contare sull’asse croato Stipcevic-Planinic ed il solito Bamforth. La Reyer trova il break negli ultimi due minuti del quarto e scrive il massimo vantaggio di +9. A ridurre il gap Bamforth e Planinic, tensione sul parquet dopo un'interferenza non sanzionata a Biligha (62-69). I campioni d’Italia scappano fino al +11, Hatcher e Bostic riducono lo svantaggio sotto la doppia cifra. Haynes e Watt trascinano la Reyer avanti. Bostic, Polonara e Stipcevic accorciano. Quando restano poco meno di 3’ da giocare, coach Markovski chiama timeout: Polonara schiaccia su correzione del tiro di Stipcevic, Bamforth bombarda dall’arco e porta i suoi a -4. Reazione dei lagunari con Haynes e Bramos, che chiudono la sfida. Al PalaSerradimigni finisce 84-92.



Il coach del Banco Zare Markovski commenta così la gara: «Nel primo tempo, hanno spinto fisicamente sulla nostra difesa, soprattutto su post basso con Peric. Nel secondo tempo, siamo riusciti ad arginarli in questo, ma il loro attacco spinto e il fatto che noi non abbiamo sfruttato situazioni di vantaggio nel mismatch hanno permesso loro di dettare il loro ritmo. Fra gli attacchi in più che abbiamo creato pochissimi erano in contropiede, abbiamo sbagliato tanto e sul piano fisico ci hanno spinto fuori dal nostro attacco. Eravamo sempre in recupero, non siamo riusciti ad imporci, cosa che certamente non potevamo fare con la fisicità, ma con l’aggressività. Non siamo stati lucidi a fare ciò che dovevamo fare». Per la Reyer, coach Walter De Raffaele lascia parlare l’assistant Gianluca Tucci: «La partita è stata durissima, perché Sassari è una squadra solida e tecnica, eravamo pronti a questo. Il controllo mentale del loro pressing ha fatto sì che la partita andasse sui giusti binari per noi. La duttilità dei nostri giocatori, capaci di adattarsi alle diverse situazioni, insieme con l’esperienza dei singoli, ha fatto la differenza». Il play-guardia Bamforth chiosa: «Credo che sia stata una buona partita, ci siamo giocati la nostra chance di vincerla fino alla fine. Poi è successo che per qualche minuto abbiamo perso lucidità in difesa e in attacco e loro ne hanno saputo approfittare, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Ora, secondo me, non dobbiamo concentrarci tanto sulla qualificazione ai play-off, ma pensare alla prossima partita».



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-REYER VENEZIA 84-92:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 8, Bostic 8, Bamforth 21, Planinic 12, Devecchi, Pierre, Jones 6, Stipcevic 13, Hatcher 9, Polonara 7, Picarelli, Tavernari. Coach Zare Markovski.

REYER VENEZIA: Haynes 18, Peric 8, Sosa, Bramos 6, Tonut 14, Daye 18, De Nicolao 8, Jenkins, Ress, Biligha 5, Cerella, Watt 15. Coach Walter De Raffaele.

PARZIALI: 23-22, 43-43, 62-69.



Nella foto (di Claudio Atzori Ciamillo&Castoria): Darko Planinic in azione Commenti SASSARI - Non sorride al Banco di Sardegna Dinamo Sassari la sfida della 12esima giornata di ritorno del campionato Lba. Al PalaSerradimigni, la Reyer Venezia si impone 84-92, sfruttando nel finale la profondità della panchina e l’entusiasmo dei risultati positivi di questi giorni. A partire da domani, lunedì 23 aprile, gli uomini di coach Zare Markovski lavoreranno in vista delle prossime due sfide in trasferta: domenica 29, Devecchi e compagni affronteranno in Irpinia la Scandone Avellino, seconda finalista insieme a Venezia di Fiba Europe cup, mentre domenica 6 maggio, calcheranno il parquet del PalaTrento, nella sfida contro l’Aquila Basket Trento.Markovski manda in campo Bostic, Bamforth, Jones, Stipcevic e Polonara, coach De Raffaele risponde con Haynes, Sosa, Daye, Cerella e Watt. Daye apre il match con un canestro dalla lunga distanza, per i sassaresi primi punti a referto dalla lunetta firmati Polonara. Bamforth si accende con 8punti, per la Reyer rispondono Daye e Watt. Sorpasso biancoblu con Bamforth e l’asse Stipcevic-Jones: la sfida diventa punto a punto. Haynes attacca dalla media, Stipcevic risponde con la stessa moneta. Planinic trova il canestro dell’allungo sassarese, Biligha chiude il primo quarto 23-22. Nella seconda frazione, i campioni d’Italia provano a scappare via: in avvio sono Peric, Bramos e De Nicolao. Non ci stanno i padroni di casa, reazione con Planinic, Spissu e Stipcevic. Duello dai 6,75 tra Haynes e Stipcevic: Bamforth piazza un break di 5punti, che sigla il sorpasso isolano. Controbreak orogranata con Daye e Tonut: la sfida è apertissima. Bostic e Hatcher guidano il Banco, Polonara lanciato in contropiede inchioda la bimane che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 43-43.Al rientro dall’intervallo lungo, ancora sfida punto a punto tra le due squadre: Venezia prova a scappare via, Sassari però non ci sta. A condurre l’offensiva veneta Watt, Daye e Haynes, il Banco può contare sull’asse croato Stipcevic-Planinic ed il solito Bamforth. La Reyer trova il break negli ultimi due minuti del quarto e scrive il massimo vantaggio di +9. A ridurre il gap Bamforth e Planinic, tensione sul parquet dopo un'interferenza non sanzionata a Biligha (62-69). I campioni d’Italia scappano fino al +11, Hatcher e Bostic riducono lo svantaggio sotto la doppia cifra. Haynes e Watt trascinano la Reyer avanti. Bostic, Polonara e Stipcevic accorciano. Quando restano poco meno di 3’ da giocare, coach Markovski chiama timeout: Polonara schiaccia su correzione del tiro di Stipcevic, Bamforth bombarda dall’arco e porta i suoi a -4. Reazione dei lagunari con Haynes e Bramos, che chiudono la sfida. Al PalaSerradimigni finisce 84-92.Il coach del Banco Zare Markovski commenta così la gara: «Nel primo tempo, hanno spinto fisicamente sulla nostra difesa, soprattutto su post basso con Peric. Nel secondo tempo, siamo riusciti ad arginarli in questo, ma il loro attacco spinto e il fatto che noi non abbiamo sfruttato situazioni di vantaggio nel mismatch hanno permesso loro di dettare il loro ritmo. Fra gli attacchi in più che abbiamo creato pochissimi erano in contropiede, abbiamo sbagliato tanto e sul piano fisico ci hanno spinto fuori dal nostro attacco. Eravamo sempre in recupero, non siamo riusciti ad imporci, cosa che certamente non potevamo fare con la fisicità, ma con l’aggressività. Non siamo stati lucidi a fare ciò che dovevamo fare». Per la Reyer, coach Walter De Raffaele lascia parlare l’assistant Gianluca Tucci: «La partita è stata durissima, perché Sassari è una squadra solida e tecnica, eravamo pronti a questo. Il controllo mentale del loro pressing ha fatto sì che la partita andasse sui giusti binari per noi. La duttilità dei nostri giocatori, capaci di adattarsi alle diverse situazioni, insieme con l’esperienza dei singoli, ha fatto la differenza». Il play-guardia Bamforth chiosa: «Credo che sia stata una buona partita, ci siamo giocati la nostra chance di vincerla fino alla fine. Poi è successo che per qualche minuto abbiamo perso lucidità in difesa e in attacco e loro ne hanno saputo approfittare, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Ora, secondo me, non dobbiamo concentrarci tanto sulla qualificazione ai play-off, ma pensare alla prossima partita».BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 8, Bostic 8, Bamforth 21, Planinic 12, Devecchi, Pierre, Jones 6, Stipcevic 13, Hatcher 9, Polonara 7, Picarelli, Tavernari. Coach Zare Markovski.REYER VENEZIA: Haynes 18, Peric 8, Sosa, Bramos 6, Tonut 14, Daye 18, De Nicolao 8, Jenkins, Ress, Biligha 5, Cerella, Watt 15. Coach Walter De Raffaele.PARZIALI: 23-22, 43-43, 62-69.Nella foto (di Claudio Atzori Ciamillo&Castoria): Darko Planinic in azione 30/3/2018 Basket: la Dinamo studia Brindisi «Contro Brindisi, la chiave sarà fermare la transizione offensiva», ha dichiarato il coach del Banco di Sardegna Sassari, che ieri mattina, nella Club house societaria, ha incontrato la stampa in vista della gara di domani contro l´Happy Casa 23:02 «Vogliamo chiudere la stagione con una vittoria» 21/4 Dinamo: obiettivo Reyer Venezia 15/4 Basket: il Banco espugna il PalaCarrara 14/4 Basket A2: «Salvi, ma non appagati» 14/4 Basket: Dinamo, obiettivo Pistoia 8/4 Dinamo in ritiro a tempo indeterminato: interviste dopogara 8/4 Brembilla nel quintetto del Trofeo delle Regioni 8/4 La Dinamo di Markovski perde in volata 6/4 Basket: la Dinamo vuole domare la Leonessa 7/4 Basket: Pasta Cellino ospita Rieti « indietro archivio basket »